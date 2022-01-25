Исправиться за 90 дней. Как США шантажируют Россию

Минфин США сократил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» — как утверждает Reuters, такое решение принято из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Речь идет о продлении на 90 дней двух так называемых генеральных лицензий, позволяющих обходить санкции. Одна из них касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министерство финансов США сократило продление сроков завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ", а также срока, установленного для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций.

Видео дня

Как сообщается на сайте ведомства, срок действия лицензии "Группы ГАЗ" сокращен до 90 дней. Таким образом, новое разрешение будет действовать до 27 апреля 2022 года. Ранее их выдавали на год, срок текущей лицензии истекает в среду, 26 января. Такие меры были приняты в связи с предполагаемым "вторжением" России на Украину, утверждает Reuters, ссылаясь на представителя американского минфина.

"Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение сроков продления будет зависеть от поведения России", - пояснил собеседник агентства.

В Кремле заявили, что действия Минфина США можно трактовать как давление, однако "хочется думать, что это ни с какими санкциями не связано".

"Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться, они находятся в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Песков добавил, что "так много всего противоречивого происходит за океаном, что это весьма с трудом поддается анализу и пониманию".

Зачем нужны лицензии

Соответствующие лицензии Минфин США выдает находящимся под санкциями компаниям. Документ дает право работать с контрагентами и поставщиками. В конце декабря 2020-го разрешения для "Группы ГАЗ" продлили примерно на год. Теперь же на 90 дней были продлены две так называемые генеральные лицензии, одна из которых касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

Изначально Минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки несколько раз продлевались.

В рамках одной из выданных летом 2020 года лицензий Минфин США обязал "Группу ГАЗ" ежеквартально предоставлять финансовую отчетность компании, а также каждый месяц "подтверждать, что она не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в санкционный список, и что контроль над действиями, политикой и решениями компании принадлежит совету директоров и акционерам группы". В новых лицензиях эти требования сохранялись, пишет ТАСС.

27 января 2019 года Минфин США объявил о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", En+ и "Евросибэнерго".

Чем занимается "Группа ГАЗ"

"Группа ГАЗ" - российская автомобилестроительная компания, ее штаб-квартира - в Нижнем Новгороде. Она объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации.

"Группа ГАЗ" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основное юридическое лицо "Группы ГАЗ" - ПАО "ГАЗ" (консолидирует финансовые результаты всего холдинга по МСФО, занимается производством автокомпонентов), переданное в управление ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ".

"Группа ГАЗ" представляет собой холдинг, консолидированный вокруг ПАО "ГАЗ" и объединяющий ряд промышленных предприятий машиностроительного сектора, являющихся, в основном, дочерними обществами ПАО "ГАЗ". ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ"" создано 28 сентября 2006 года и на 100 % принадлежит ПАО "ГАЗ".