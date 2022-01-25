У Швеции возникли претензии к российской платежной системе

Логотип "Золотой короны" назвали эксплуатацией шведской монархической геральдики - из-за этого платежная система столкнулась с ограничением бизнеса в европейских странах, сообщает газета "Коммерсантъ".

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"Корону, включенную в знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной на джемпере, и это придает знаку официальный характер", - заявили в патентно-регистрационном ведомстве Швеции.

По словам представителя "Золотой Короны" Николая Смирнова, компания находится в контакте со шведским ведомством и пытается добиться справедливости.

"Мы доносим позицию, что изображение короны в логотипе KoronaPay не посягает на монархические символы, историческую память каких-либо стран. Корону в логотипе KoronaPay скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля", - пояснил Смирнов.

Он уточнил, что товарный знак "Золотой Короны" уже зарегистрирован в Испании, Австрии, Германии, Венгрии, Португалии, на гербах которых также присутствуют короны.

Через "Золотую корону", по экспертным оценкам, приходится более 50% всех переводов без открытия счета в России. Ранее были названы сложности при кредитовании трудовых мигрантов.