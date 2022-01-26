«Сбер» купит торговую сеть «Стокманн»

«Сбер» договорился о покупке 100% акций АО «Стокманн» у его владельца — бизнесмена Якова Панченко, сообщили Sostav в пресс-службе «Сбера». Ритейлер будет интегрирован в маркетплейс «СберМегаМаркет».

Участники будущей сделки подписали договор о намерениях по совместному развитию фэшн-сегмента в экосистеме «Сбера». Обязывающее соглашение стороны планируют заключить в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения корпоративных одобрений и согласования сделки с Федеральной антимонопольной службой.

По словам генерального директора «СберМегаМаркета» Соломона Кунина, сегмент, в котором работает фэшн-ритейлер, является для сервиса одним из наиболее приоритетных, несмотря на то, что каманда начала его активно развивать около года назад.

Стратегическое партнёрство со «Стокманн» позволит компании не только расширить ассортимент онлайн-площадки за счёт брендов в среднеценовой и премиальной категориях, но и «откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж», отметил Кунин.

«Стокманн» выступит фэшн-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе за счёт более успешного опыта в онлайн-торговле, который есть у «Сбермегамаркета», считает владелец торговой сети.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказал «Ведомостям», что «Сбер» может заплатить за бизнес ритейлера от 1 до 1,5 млрд руб. с учётом чистого убытка и долговых обязательств. Для банка это небольшая и низкорискованная сделка, так как его инвестиции в развитие своей экосистемы насчитывают десятки миллиардов рублей, отметил Бурмистров.