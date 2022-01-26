Сбер обогнал Ferrari по силе бренда

Сбер признан сильнейшим брендом Европы, заняв первое место по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI). Об этом сообщается на сайте банка со ссылкой на отчет Global 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance.

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Сбер набрал 92,3 пункта из 100 возможных и получил наивысший рейтинг ААА+. За 2021 год банк увеличил этот показатель на 0,3 процентного пункта, несмотря на пандемию коронавируса. Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, однако в в 2021-м компания обогнала своего ближайшего соперника — Ferrari.

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В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов организация оказалась на шестом месте, выше — только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи). Также в десятку вошли Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.

За год Сбер также значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 25 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы России в 12,8 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем год назад. Это позволило Сберу занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира (в прошлом году банк находился на 181-м месте).

В России по итогам года Сбер сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда.

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин заявил, что в 2020 году сотрудники организации провели огромную работу по развитию экосистемы, запустили сотни инновационных сервисов как в цифровом, так и в физическом мире, которые бесшовно помогают людям в разных жизненных ситуациях.

«Бренд "Сбер" развивается очень динамично, мы растем и количественно — у нас продолжают появляться новые клиенты, Сберу уже доверяет 104 миллиона частных и три миллиона корпоративных клиентов, — и качественно, постоянно повышая планку и предвосхищая ожидания. Я благодарю Brand Finance за высокую оценку нашей работы и хочу отдельно поблагодарить всех наших клиентов, именно они и их мечты и желания — источник нашей силы и вдохновения для новых побед», — отметил он.