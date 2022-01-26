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1 час назад

Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0

Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной госпрограмме ФОТ 3.0. За время второго этапа программы в ноябре и декабре 2021 года банк заключил с клиентами более 17 тысяч кредитных соглашений.

Второй этап госпрограммы ФОТ 3.0 стал хорошей поддержкой для бизнеса, который продолжает работать в условиях ковидных ограничений. Мы профинансировали клиентов на 46 млрд рублей, что составило около 50% от всего объема программы в рамках второй волны. Таким образом, банк использовал весь лимит, выделенный ему на реализацию этой меры господдержки. Более того, благодаря запуску программы были автоматически реструктурированы 10,5 тысяч кредитов, выданных в ходе первого этапа ФОТ 3.0, на сумму более 22 млрд рублей. Это позволило снизить финансовую нагрузку заемщиков за счет продления срока возврата кредита

Анатолий Попов

Заместитель председателя Правления Сбербанка

Наибольший объем финансирования в ходе второго этапа программы был предоставлен заемщикам из Москвы (5,6 млрд рублей), Санкт-Петербурга (2,4 млрд рублей), Краснодара (более 2 млрд рублей), Московской области (1,9 млрд), Ростова-на-Дону (1,7 млрд рублей) и Екатеринбурга (1,5 млрд рублей).

Высокая доля финансирования по программе была достигнута благодаря оперативному рассмотрению заявок заемщиков, одобрению и выдаче в онлайн-формате. Так, средний срок рассмотрения заявок в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 составил менее 2 дней, что почти в два раза быстрее, чем по другим программам льготного кредитования с господдержкой.

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