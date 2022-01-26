СТОКМАНН станет частью экосистемы Сбера

«Сегмент eCom сегодня развивается стремительно. Появляется все больше новых удобных онлайн-сервисов для покупателей. Мы верим в то, что настоящий омниканальный fashion-ритейл уже не может ограничивать себя точками продаж в оффлайне и онлайн-магазином — мы должны давать нашему клиенту возможность совершать покупки там, где ему это удобно. В том числе на маркетплейсе», — заявил Яков Панченко.