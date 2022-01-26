СТОКМАНН присоединится к экосистеме Сбера

Сбер и владелец российских универмагов ретейлера СТОКМАНН Яков Панченко подписали соглашение, заявив о намерении совместно развивать fashion-сегмент в экосистеме Сбера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
В первой половине 2022 года стороны планируют подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером ста процентов доли в компании СТОКМАНН. Это произойдет после комплексной инвестиционной проверки, получения корпоративных одобрений участников сделки и согласования от Федеральной антимонопольной службы.
В будущем СТОКМАНН и маркетплейс СберМегаМаркет станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. В Сбере рассчитывают, что это усилит позиции компании в электронной коммерции (ecom) и кратно увеличит долю GMV (совокупная стоимость товаров, проданных на площадке за определенный период времени) fashion-сегмента от общего оборота ecom-сервисов экосистемы.
В Сбере отметили сильные конкурентные преимущества СТОКМАНН на рынке - это выстроенные отношения с мировыми брендами, широкий ассортимент товаров, профессиональная закупочная экспертиза в категории одежды, обуви и товаров для дома.
«Уверен, что развитие категории fashion в индустрии электронной коммерции Сбера станет одним из ключевых драйверов роста. Наши действия совпадают с общемировым трендом на построение качественно новых омниканальных сервисов в этой важнейшей для покупателей категории», - заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
Панченко напомнил, что СТОКМАНН был первым европейским универмагом в России.
«История универмага в России насчитывает более 32 лет. Сегодня СТОКМАНН - это омниканальный ретейлер с внушительной базой лояльных клиентов и проверенными годами отношениями с fashion-партнерами со всего мира», - подчеркнул Панченко.
Он отметил, что СТОКМАНН выступит fashion-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе благодаря более сильной экспертизе в онлайн-торговле, которая есть у СберМегаМаркета.
Гендиректор СберМегаМаркета Соломон Кунин подчеркнул, что fashion-сегмент - один из наиболее приоритетных для маркетплейса, а также одна из самых быстрорастущих категорий. Количество заказов одежды, обуви и аксессуаров на СберМегаМаркете в четвертом квартале 2021-го оказалось в девять раз выше, чем за аналогичный период 2020 года.
«Стратегическое партнерство со СТОКМАНН позволит не только расширить ассортимент на маркетлейсе за счет брендов среднего и премиум сегментов, но и откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж», - рассказал Кунин.
СберМегаМаркет рассчитывает, что сотрудничество со СТОКМАНН позволит поднять долю GMV fashion-сегмента от общего оборота маркетплейса до 20 процентов.
СТОКМАНН - компания розничной торговли и одноименная сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Сейчас в сети представлены более 600 различных брендов. В России у СТОКМАНН есть 12 офлайн-магазинов - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2018 году открылся интернет-магазин. Оборот компании в 2021 году составил десять миллиардов рублей.