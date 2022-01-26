СТОКМАНН присоединится к экосистеме Сбера

Сбер и владелец российских универмагов ретейлера СТОКМАНН Яков Панченко подписали соглашение, заявив о намерении совместно развивать fashion-сегмент в экосистеме Сбера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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В первой половине 2022 года стороны планируют подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером ста процентов доли в компании СТОКМАНН. Это произойдет после комплексной инвестиционной проверки, получения корпоративных одобрений участников сделки и согласования от Федеральной антимонопольной службы.

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В будущем СТОКМАНН и маркетплейс СберМегаМаркет станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. В Сбере рассчитывают, что это усилит позиции компании в электронной коммерции (ecom) и кратно увеличит долю GMV (совокупная стоимость товаров, проданных на площадке за определенный период времени) fashion-сегмента от общего оборота ecom-сервисов экосистемы.

В Сбере отметили сильные конкурентные преимущества СТОКМАНН на рынке - это выстроенные отношения с мировыми брендами, широкий ассортимент товаров, профессиональная закупочная экспертиза в категории одежды, обуви и товаров для дома.

«Уверен, что развитие категории fashion в индустрии электронной коммерции Сбера станет одним из ключевых драйверов роста. Наши действия совпадают с общемировым трендом на построение качественно новых омниканальных сервисов в этой важнейшей для покупателей категории», - заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Панченко напомнил, что СТОКМАНН был первым европейским универмагом в России.

«История универмага в России насчитывает более 32 лет. Сегодня СТОКМАНН - это омниканальный ретейлер с внушительной базой лояльных клиентов и проверенными годами отношениями с fashion-партнерами со всего мира», - подчеркнул Панченко.

Он отметил, что СТОКМАНН выступит fashion-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе благодаря более сильной экспертизе в онлайн-торговле, которая есть у СберМегаМаркета.

Гендиректор СберМегаМаркета Соломон Кунин подчеркнул, что fashion-сегмент - один из наиболее приоритетных для маркетплейса, а также одна из самых быстрорастущих категорий. Количество заказов одежды, обуви и аксессуаров на СберМегаМаркете в четвертом квартале 2021-го оказалось в девять раз выше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Стратегическое партнерство со СТОКМАНН позволит не только расширить ассортимент на маркетлейсе за счет брендов среднего и премиум сегментов, но и откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж», - рассказал Кунин.

СберМегаМаркет рассчитывает, что сотрудничество со СТОКМАНН позволит поднять долю GMV fashion-сегмента от общего оборота маркетплейса до 20 процентов.