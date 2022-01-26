Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
43 минуты назад

Артур Джанибекян и «Национальная медиа группа» запустили совместный продакшн

«Национальная медиа группа» (НМГ) и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян объявили о создании совместного продакшна Originals Production. Компания будет разрабатывать оригинальный контент для российских цифровых платформ. Об этом Sostav сообщили в НМГ.

Артур Джанибекян и «Национальная медиа группа» запустили совместный продакшн
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Образование совместного предприятия даст партнёрам больше возможностей в производстве контента. Владельцы Originals Production намерены привлечь лидеров продюсерской среды, чтобы стать ведущим агрегатором и производителем медиаматериалов для платформ.

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы:

Производство контента для digital-платформ – это большой потенциал развития в условиях высококонкурентного медиарынка. Артур Джанибекян – это невероятно талантливый медиаменеджер, благодаря которому на российском медиарынке были успешно реализованы новые форматы и зажглись новые звезды. Сотрудничество с ним придает новый импульс созданию контента для цифровых платформ.

Артур Джанибекян, российский продюсер, основатель Comedy Club Production:

Компания «Originals Production» станет главным местом рождения новых смыслов и трендов. Кроме еще одной возможности производить актуальный и уникальный контент, я рад ощущать себя в привычном состоянии совладельца нового создаваемого нами предприятия.

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию:

Беспрецедентное объединение креативных команд позволит значительно усилить наши позиции на рынке производства контента, в целом подтвердить лидирующее место Национальной Медиа Группы в контентной сфере и, уверен, совместными усилиями создать не один успешный проект.

О том, что Артур Джанибекян создаст и возглавит новый продакшн, СМИ писали в декабре прошлого года. Тогда источники сообщили, что список площадок для размещения контента включает Okko, и Джанибекян уже ведёт переговоры со «Сбером», которому принадлежит онлайн-кинотеатр.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители