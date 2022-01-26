«Сбер» решил купить торговую сеть «Стокманн»

Обязывающее соглашение о покупке банк и ретейлер собираются подписать в первой половине 2022 года, когда будут пройдена «комплексная инвестиционная проверка» и получены одобрения, в том числе со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«Стокманн» — сеть из 12 магазинов в нескольких российских городах. Там можно купить одежду, обувь, товары для детей и дома от сотен различных брендов. «Сбер» планирует сделать ретейлер и свой сервис онлайн-торговли «Сбермегамаркет» стратегическими партнерами, после чего ретейлер станет частью маркетплейса.

Сделка поможет «Сбермегамаркету» расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах и «откроет новые возможности для мультиканальных продаж».

Условия сделки стороны не разглашают, как и ее стоимость. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказал «Ведомостям», что «Сбер» может заплатить за «Стокманн» порядка 1-1,5 млрд рублей.

Stockmann — финский бренд. В 2016 Stockmann Group, управлявшая сетью универмагов, продала свой бизнес в РФ компании Reviva Holdings Limited за €5 млн.

На начало 2022 года в России «Стокманн» управляет 12-ю магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. С 2018 года работает интернет-магазин. По данным «Контур.Фокуса», выручка ретейлера в 2020 году составила 5,67 млрд рублей, а чистый убыток – 978,7 млн рублей. В 2021 году оборот «Стокманна» составил 10 млрд рублей.

Другие сделки между крупными российскими компаниями

В декабре 2021 года ретейлер «Лента» договорился о покупке онлайн-сервиса по доставке продуктов «Утконос». Заявленная цена сделки составляет 20 млрд рублей.

В том же месяце стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова продает свою долю 45% в капитале «МФ Технологии», контролирующей 57% голосов VK (бывшая Mail.ru Group), группе «СОГАЗ».