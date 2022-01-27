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1 час назад

«МегаФон» и Quantum-А создали СП для разработки цифровых решений

МегаФон» и фонд Quantum-А создали совместное предприятие «Квантера», куда переведут специалистов и часть активов Quantum-A, которые задействованы в разработке решений для «МегаФона». Сделку заключили в конце 2021 года.

«МегаФон» и Quantum-А создали СП для разработки цифровых решений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МегаЛабс» приобрел 50 процентов в АО «Квантера» за денежные средства, еще 50 процентов принадлежат фонду Quantum-А. В новой компании «МегаФон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «МегаФона».

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов — один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции "МегаЛабса" в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Фонд Quantum-A — один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений «МегаФона», среди реализованных проектов — группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи. Фонд развивает для «МегаФона» ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения. Quantum-A также инвестирует в технологический сектор России: среди последних его проектов поддержка компаний «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare и Zigmund.Online.

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