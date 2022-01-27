«МегаФон» и Quantum-А создали СП для разработки цифровых решений

МегаФон» и фонд Quantum-А создали совместное предприятие «Квантера», куда переведут специалистов и часть активов Quantum-A, которые задействованы в разработке решений для «МегаФона». Сделку заключили в конце 2021 года.

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«МегаЛабс» приобрел 50 процентов в АО «Квантера» за денежные средства, еще 50 процентов принадлежат фонду Quantum-А. В новой компании «МегаФон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «МегаФона».

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов — один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции "МегаЛабса" в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.