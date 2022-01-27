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2 часа назад

Meta закрывает криптовалютный проект Цукерберга

Компания Meta закроет криптовалютный проект Diem и продаст его активы.

Meta закрывает криптовалютный проект Цукерберга
Фото: EPAEPA

Технологии достанутся небольшому калифорнийскому банку Silvergate Capital за 200 млн долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Проект Марка Цукерберга, начатый под названием Libra, был запущен два года назад. Он привлек пристальное внимание законодателей и регуляторов почти сразу после того, как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Когда часть участников вышли из консорциума, проект Libra был переименован в Diem. В итоге ФРС заявила, что не одобряет его, и проект пришлось закрыть.

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