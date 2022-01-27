Meta закрывает криптовалютный проект Цукерберга

Проект Марка Цукерберга, начатый под названием Libra, был запущен два года назад. Он привлек пристальное внимание законодателей и регуляторов почти сразу после того, как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Когда часть участников вышли из консорциума, проект Libra был переименован в Diem. В итоге ФРС заявила, что не одобряет его, и проект пришлось закрыть.