«Рано радоваться»: СПГ из США «проигрывает» российскому газу

Эксперт Борис Марцинкевич рассказал, почему СПГ из США не сможет вытеснить российский природный газ. На Западе, по словам эксперта, уже празднуют победу американского СПГ над «Газпромом» с приходом танкеров с сжиженным топливом. Однако Европе пока «рано радоваться», пишет «Глас».

Фото: Reuters Reuters

Марцинкевич пояснил, что США мало заинтересованы в благополучии стран Евросоюза. Поэтому речь идет о газе, который является собственностью трейдинговых корпораций со всего мира.