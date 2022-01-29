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1 час назад

«Не смогут вытеснить «Газпром»: СПГ из США «проигрывает» российскому газу

Эксперт Борис Марцинкевич рассказал, почему СПГ из США не сможет вытеснить российский природный газ. На Западе, по словам эксперта, уже празднуют победу американского СПГ над «Газпромом» с приходом танкеров с сжиженным топливом. Однако Европе пока «рано радоваться», пишет «Глас».

«Рано радоваться»: СПГ из США «проигрывает» российскому газу
Фото: ReutersReuters

Марцинкевич пояснил, что США мало заинтересованы в благополучии стран Евросоюза. Поэтому речь идет о газе, который является собственностью трейдинговых корпораций со всего мира.

Марцинкевич уверен, что даже в случае, если США отдаст весь свой СПГ «на благо Европы», то этого количества топлива все-равно не хватит, чтобы полностью заменить те объемы, который может поставлять «Газпром».

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