Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
1 час назад

Илон Маск потерял миллиарды долларов

Состояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на 18 миллиардов долларов в связи с падением стоимости акций, пишет РИА Новости.

Илон Маск потерял миллиарды долларов
Фото: ReutersReuters

Маск потерял 18,4 миллиарда, или 7,6 процентов своего состояния — оно уменьшилось до 224,4 миллиарда долларов. Однако предприниматель все равно остался лидером в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Акции производителя электромобилей 27 января по состоянию на 22:20 мск дешевели на 8,8 процента (до 855,34 доллара за бумагу). Максимально в ходе торгов их стоимость падала на 9,2 процента по отношению к предыдущему закрытию (до 851,41 доллара).

Ранее Маск опроверг слухи о выпуске бюджетного автомобиля Tesla. «В настоящее время мы не работаем над автомобилем за 25 тысяч долларов», — заявил предприниматель в ходе телефонного разговора во время раскрытия результатов компании за четвертый квартал. Он объяснил отказ от разработки дешевой машины интересом к выпуску других авто.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители