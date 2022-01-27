Илон Маск потерял миллиарды долларов

Состояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на 18 миллиардов долларов в связи с падением стоимости акций, пишет РИА Новости.

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Маск потерял 18,4 миллиарда, или 7,6 процентов своего состояния — оно уменьшилось до 224,4 миллиарда долларов. Однако предприниматель все равно остался лидером в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Акции производителя электромобилей 27 января по состоянию на 22:20 мск дешевели на 8,8 процента (до 855,34 доллара за бумагу). Максимально в ходе торгов их стоимость падала на 9,2 процента по отношению к предыдущему закрытию (до 851,41 доллара).