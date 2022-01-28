Газировки и соки резко подорожают

Несколько лидеров рынка в категории напитков планируют повысить цены на продукцию в феврале. Это собираются сделать Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья», «Шишкин лес» и «Якобс», пишут «Известия». В торговой сети «Верный» изданию рассказали, что максимальный рост стоимости составит 25%.

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Изготовитель Сoca-Сola сообщил о росте цен на портфель напитков с 1 февраля в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В список товаров вошли более 60 позиций, в частности, соки «Добрый», Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes.

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Изготовитель PepsiCo планирует подорожание с 17 февраля. Компания объяснила данный шаг ростом инфляции, тарифов, увеличением расходов на паллеты и упаковку, подорожанием топлива, рассказали в «Верном». Там отметили, что поставщик намерен поднять цены в среднем на 8%. Соки, как сообщается, должны подорожать на 8,4%. В список вошли свыше 60 товаров, среди них — соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода «Аква Минерале» и другое.

«Шишкин лес» предупредил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%, заявил представитель ретейлера. «Сады Придонья» собираются повысить цены на весь ассортимент продукции с 1 февраля на 8%. Речь идет об одноименных соках, нектарах и морсах. Также о планах пересмотреть цены с 1 февраля сообщила компания «Якобс». Рост цен может составить от 10 до 25%. Это обусловлено подорожанием зерен из-за дефицита кофе в мире. В списке находятся несколько десятков товаров, среди них Carte Noire, Jacobs Monarch и др.

В «Утконосе онлайн» также получили предложения от Coca-Сola и PepsiCo о росте цен в феврале.

Как указали в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, «рынок пищевых продуктов, в том числе напитков, находится сейчас в условиях повышенных рисков».

«Колебания курсов валют, рост стоимости упаковки, сырья, топлива и изменение логистических маршрутов оказывают влияние на формирование себестоимости продуктов», — подчеркнули в организации.

При этом в Минпромторге отметили, что пока введение обязательной маркировки существенно не повлияло на цены продукции.