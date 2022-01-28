В "Пятерочках" появились терминалы по обмену монет

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с «Монетной компанией» запустили пилотный проект по сбору монет в 10 магазинах Москвы и Краснодара. В терминалах покупатели могут сдать накопленную мелочь, взамен получить сертификат на эту сумму для покупок в «Пятерочке».

Фото: X5 retail group X5 retail group

Для обмена монет необходимо воспользоваться специальным терминалом во входной группе магазинов, которые участвуют в проекте. Терминал рассчитает сумму сданных монет и напечатает сертификат с QR-кодом, который можно использовать в любой «Пятерочке».

Минимально в терминале можно обменять 1 рубль, а максимально – 14 500 рублей. При сумме внесения с копейками округление произойдет до рубля в меньшую сторону. Сертификат действует 12 месяцев с момента получения и им можно оплатить до 100% от суммы покупки.

«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд руб. в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и все реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Стоит отметить, что сертификатом нельзя оплатить алкогольную и табачную продукцию. Также на кассе не нужно сканировать «Выручай-карту», иначе сертификат не сможет быть использован. Цены на товары, которые участвуют в промоакции по «Выручай-карте», действовать не будут.

В Москве терминалы расположены в магазинах по адресам: Старобитцевская ул., 21 корп.2; Маршала Савицкого ул., 6А; Мелитопольская 1-ая ул, 2 А; Южнобутовская ул., 81;Суздальская ул, 32/1. В Краснодаре на ул. Героев-Разведчиков, 15; Дальний проезд 11 корп 1, помещ 1-28; ул. Черкасская, 72/1; ул. Селезнева, 4/15; ул. им. Леонида Лаврова, 8 корп 1.