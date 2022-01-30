США начали искать альтернативные варианты поставок газа в Европу

США и ЕС продолжают прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии», — приводит РИА Новости ответ Кирби на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса.

По его словам, альтернативные маршруты поставок будут необходимы в случае, «если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины».

Ранее президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, в котором выступили за обеспечение энергетической безопасности Европы и Украины.