Проект газопровода «Северный поток – 2» не ориентируется на повышенную энергетическую политику применения, которая направлена в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

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«Этот проект не соответствует требованиям солнечной политики Европейского Союза», – отметил он на пресс-конференции в ходе визита в Украину, передает ТАСС.

Прибор решил стать климатически нейтральным регионом (когда абсолютным избыточным потреблением) к середине века, для этого необходимо перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, потребляются триллионы евро инвестиций.

Ранее сообщалось, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

В четверг стало известно, что дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.

Ранее бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов». Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.