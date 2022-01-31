Производители повысят цены на молочную продукцию

Производитель Danone, которому принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомил ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола.

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Он объяснил такое решение подорожанием биржевых молочных продуктов в декабре 2021 года до максимальных значений, что отразилось и на российском рынке. Масло жирности 72,5% за год выросло в цене на 45%, до 430 рублей за 1 кг, сухое обезжиренное молоко подорожало на 35%, до 250 рублей за 1 кг.

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Также в Danone указали на повышение стоимости упаковки за четвертый квартал 2021 года в среднем на 6,9%, увеличение расходов на логистику на 6,7%, рост затрат на обработку товаров, аренду. В Danone считают, что цены на сырье будут расти и в 2022 году. Там также прогнозируют подорожание молочного сырья в России в первом квартале 2022 года еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%.

Danone является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в России. В портфель брендов входит «Простоквашино», «Активиа» другие. В Valio (бренд Viola) сообщили, что 2021 год стал «беспрецедентным» с точки зрения роста цен на сырье и упаковочные материалы, в том числе, из-за дисбаланса спроса и предложения.

«В ожидании новых ограничений компании то делают закупки впрок, то кардинально меняют структуру потребления», — пояснил представитель Valio.

Повышение цен является вынужденной мерой, добавили в Valio.

Пискаревский молочный завод в декабре поднял цены на 6–8%, однако продолжать их повышать планов у компании нет, рассказал коммерческий директор Георгий Житмарев.

В ГК «Галактике» вынуждены переложить часть роста себестоимости в цены, отметил председатель правления компании Дмитрий Пинчуков. По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, стоимость молочных продуктов практически не повышалась последние два года. Он отметил, что категория была дефлятором на продовольственном рынке. Белов указал при этом на существенный рост расходов переработчиков.

В Минсельхозе подтверждают тот факт, что издержки производителей значительно увеличились. Там также отметили, что в 2021 году динамика цен на молочную продукцию была ниже темпов продовольственной инфляции. В ведомстве при этом не ожидают резкого повышения цен на эту продукцию в 2022 году, в частности, из-за принятых мер господдержки.