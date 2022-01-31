Британия может заморозить активы российских компаний

Великобритания рассматривает вариант заморозки активов российских компаний. Об этом рассказала глава МИД Великобритании Королевства Лиз Трасс, передает РИА «Новости».
По словам Трасс, новым законопроектом предполагается заморозить активы тех, кто «разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля».
«Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», - заявила глава британского МИД.
По словам Трасс, законопроект должен быть принят к 10 февраля.
В воскресенье глава МИД Великобритании заявила, что в случае эскалации вокруг Украины возможно усиление санкций, в частности, не исключена конфискация имущества российских олигархов.
Газета The Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, «связанных с Кремлем», а также запретить въезд некоторым гражданам, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.