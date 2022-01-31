Британия может заморозить активы российских компаний

Великобритания рассматривает вариант заморозки активов российских компаний. Об этом рассказала глава МИД Великобритании Королевства Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

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По словам Трасс, новым законопроектом предполагается заморозить активы тех, кто «разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля».

«Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», - заявила глава британского МИД.

По словам Трасс, законопроект должен быть принят к 10 февраля.

В воскресенье глава МИД Великобритании заявила, что в случае эскалации вокруг Украины возможно усиление санкций, в частности, не исключена конфискация имущества российских олигархов.