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2 часа назад

Польша закупила американский СПГ для Украины

Польская энергетическая компания PGNiG заключила с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт, предполагающий разовую поставку на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа после регазификации в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Польша закупила американский СПГ для Украины
Фото: EPAEPA

«Танкер с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», – говорится в сообщении.

В PGNiG отметили, что это уже вторая подобная сделка: первая состоялась в ноябре 2019 года.

«Благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, осуществленным в Польше в последние годы, мы можем укрепить энергетическую безопасность региона, обеспечив нашим клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа и возможность выбрать лучшее предложение на рынке», – сообщил глава PGNiG Павел Маевский.

Управляющий партнер ERU Ярослав Мудрый отметил, что поставки конкурентоспособного природного газа из США позволят поддержать устойчивость и безопасность поставок для украинских потребителей в оставшиеся месяцы этой зимы. По его словам, благодаря новой сделке будут дополнены усилия PGNiG и ERU по поддержке долгосрочной энергетической независимости Украины путем развития новой добычи газа посредством совместной разведки и добычи газа.

В январе сообщалось, что польский газовый оператор Gaz-System и компания «Оператор ГТС Украины» начали публичные консультации по проекту увеличения транзитных мощностей на границе между двумя странами.

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