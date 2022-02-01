У Евросоюза возникли вопросы к "Газпрому" на фоне кризиса

Еврокомиссия (ЕК) получила от "Газпрома" часть ответов в рамках начавшегося в октябре расследования о газовом кризисе в Европе, ожидает дополнительной информации и не комментирует ход расследования. Об этом заявила во вторник представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Могу подтвердить, что мы направили ряд вопросов "Газпрому", но также и другим участникам рынка. Мы уже получили от "Газпрома" часть официальных ответов, мы ждем ответов на остальные вопросы. Что касается расследования, то оно продолжается, мы не можем комментировать его ход, возможные результаты или сроки завершения", - сказала она.

Видео дня

Ранее руководители Еврокомиссии включая еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и заместителей председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс и Маргрете Вестагер неоднократно заявляли, что газовый кризис ЕС стал результатом совпадения серии объективных факторов, включая мировой рост цен на энергоносители, рост цен на квоты на углеродные выбросы, недостаточный уровень закачки газа в газохранилища а также неблагоприятные погодные условия в начале осени прошлого года, подорвавшие выработку альтернативных источников энергии в странах ЕС.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку $1 000 за тыс. куб. м, а в октябре - $2 000. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз. На этом фоне ряд европейских политиков попытались возложить часть ответственности за газовый кризис на "Газпром", обвиняя российскую компанию в нерыночном поведении - то есть в том, что она существенно не нарастила свои поставки в ЕС в условиях быстрого роста цен.

Еврокомиссия в октябре прошлого года открыла расследование, которое должно установить, соблюдаются ли нормы ЕС по конкуренции на рынке газа и не применялись ли на нем картельные сговоры или стратегии по ограничению поставок для повышения цен.