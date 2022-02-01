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34 минуты назад

Burger King попросил вернуть в Россию импортные сыры

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King попросила отменить продовольственное эмбарго на импортные сыры. Соответствующее письмо компания направила в Минпромторг.

Burger King попросил вернуть в Россию импортные сыры
Фото: Pxhere , CC0Pxhere , CC0

В нём сказано, что российские производители не могут покрыть растущие потребности общепита в такой продукции. Запрет на ввоз ряда европейских продуктов действует с 2014 года. Эмбарго неоднократно продлевали, последний раз — до конца 2022 года.

«Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию», — процитировал ТАСС заявление компании.

В сети фастфуда объяснили просьбу дефицитом отечественного продукта при росте спроса на блюда, в составе которых есть сыр. Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года.

Под запрет попали молочные продукты, мясные деликатесы, овощи и фрукты. Эмбарго действует в отношении стран, которые ввели или поддержали санкции в отношении РФ из-за присоединения Крыма. Это США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Норвегия, Канада, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина и Великобритания.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие эмбарго на 2022 год. Запрещённую к ввозу в Россию продукцию уничтожают на границе, а также на складах и в магазинах. За 5 лет действия продуктового эмбарго Россельхознадзор ликвидировал более 32 000 т еды.

Например, в ноябре 2021 года в Москве после рейда по территории оптово-розничного центра «Бухта» раздавили 165 кг сыров из Германии, Нидерландов, Польши, Франции и Финляндии.

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