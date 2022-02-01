«СерпомПо»: Российский бизнес в отличие от западного готов молча терпеть от власти любые помехи в работе

Telegram-канал «СерпомПо» прокомментировал «технологические учения» «Сбера» напроверку готовности кпрекращению западными компаниями поддержки программного обеспечения. Пост также опубликованвразделе блогов насайте радиостанции «Эхо Москвы».
Авторы отмечают, что «учения» банкиры проводят из-за угрозы санкций Запада вотношении России завторжение наУкраину.
«Может быть, Сбербанку, лучше, чем «моделировать», собраться вместе сдругими банками иотраслевыми ассоциациями, обсудить политику властей России ипотребовать неставить под удар российскую экономику своими авантюрами вовнешней политике? —подчеркивают они. —Новот они «прелести» государственной экономики: бизнес— послушное приложение квластям, политики оннекасается, даже если она наносит ему ущерб. Все готовы покорно снести неудобства, приспособиться (…)У нас про народ говорят, что онтерпеливый, ковсему готов приспособиться, непротестует. Новот мывидим, что бизнес такойже».
Канал замечает, что требование главы «Сбера» Германа Грефа кпрезиденту Владимиру Путину немешать ему делать деньги иубрать войска отграниц сУкраиной выгляделибы фантастично. При этом глава совета директоров «Базальт СПО»Алексей Смирнов обмолвился, что западные компании будут сопротивляться введением властями очередных антироссийских санкций, так как бизнес потеряет существенную долю рынка сбыта.
«Получается, что западные частные компании действиям своих властей сопротивляться могут. Анаш государственный или, скажем там, живущий при государстве ипоего милости бизнес готов молча надеть каску ипокорно «сесть вокоп». Точнее, отправиться на«учения», смысл которых втом, какбы натренироваться спать напотолке, прикрывшись одеялом»,— резюмирует «СерпомПо».