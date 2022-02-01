«СерпомПо»: Российский бизнес в отличие от западного готов молча терпеть от власти любые помехи в работе

«Может быть, Сбербанку, лучше, чем «моделировать», собраться вместе сдругими банками иотраслевыми ассоциациями, обсудить политику властей России ипотребовать неставить под удар российскую экономику своими авантюрами вовнешней политике? —подчеркивают они. —Новот они «прелести» государственной экономики: бизнес— послушное приложение квластям, политики оннекасается, даже если она наносит ему ущерб. Все готовы покорно снести неудобства, приспособиться (…)У нас про народ говорят, что онтерпеливый, ковсему готов приспособиться, непротестует. Новот мывидим, что бизнес такойже».