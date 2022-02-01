«Газпром» поставил в январе 2022 года в страны дальнего зарубежья на 41,3% газа меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается в Телеграм-канале российской энергетической компании.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 11,4 млрд куб. м, что на 41,3% (на 8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в отдельные страны поставки, наоборот, выросли. Так, в Болгарию - на 20,6%, в Боснию и Герцеговину - на 12,9%. Кроме того, растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Вместе с тем, по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января объем активного газа в подземных хранилищах ЕС составляет на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, который был закачан в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составляет всего 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

В украинских ПХГ запасы газа опустились до 11,4 млрд куб. м. Это на 46,3% (на 9,8 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года и на 3,9 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.