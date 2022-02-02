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23 часа назад

Европа не нашла альтернативу российскому газу

Сети трубопроводов сырьевого и товарного газа Амурского ГПЗ. Павел Львов / РИА Новости Различные богатые энергоносителями страны, от Катара до Азербайджана, обязались поставлять газ в Европу в экстренных случаях, но регион быстро понял, что не может заменить главного поставщика — Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков рынка. Сохраняющаяся напряженность вокруг Украины и угроза потенциального конфликта, который прервет потоки энергоносителей в Европу, вызывают колебания цен на газ. Около трети потока «голубого топлива» сейчас идет через Украину. Чтобы снизить риск перебоев с поставками, Европейский союз ведет переговоры с крупными производителями, ищет партнерские отношения и даже потенциальные обмены топливом с Азией. Недавнее поступление сжиженного природного газа (СПГ) и мягкая погода помогли ослабить напряженность, но Европа получает из России более трети потребляемого ею газа, и риск энергетического кризиса сохраняется. «У Европы нет альтернативы российскому газу, — уверен старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит, — вам пришлось бы перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия, чтобы заменить “Газпром”. И что бы это значило? Это означало бы массовую нехватку энергии по всей Азии: вы бы экспортировали энергетический кризис Европы в Азию».

Европа не нашла альтернативу российскому газу
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт
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