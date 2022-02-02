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1 час назад

«Газпром» потребовал от Польши денег

«Газпром» подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG. Иск касается совместного предприятия EuRoPol GAZ s.a., владеющего польским участком магистрали «Ямал — Европа». Об этом говорится на сайте PGNiG.

«Газпром» потребовал от Польши денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром» хочет соблюдения права на получение денег в виде дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ, а также на участие представителей компании в правлении. По мнению PGNiG, требования «Газпрома» совершенно необоснованные. Компания предпримет юридические шаги, чтобы доказать это.

PGNiG прямо и косвенно через «дочку» Gas-Trading SA владеет 51,18 процента EuRoPol GAZ, 48,82 процента — у «Газпрома». Накопленная прибыль EuRoPol GAZ за предыдущие годы, которую можно направить на дивиденды, составляет 1,74 миллиарда злотых (430 миллионов долларов).

Ранее Общий суд Евросоюза отклонил иск PGNiG, концерн требовал отменить решение Еврокомиссии (ЕК) по антимонопольному делу против «Газпрома». Расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году.

Разбирательство длилось три года, «Газпром» сумел избежать штрафов, но согласился с рядом обязательств по поводу своей работы в странах Центральной и Восточной Европы.

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