"Газпром" потребовал денег от Польши

«Компания PGNiG SA получила от ПАО «Газпром» требование о проведении арбитража в отношении выплаты дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ SA и предполагаемого нарушения прав в соответствии с правилами корпоративного управления, которые принадлежат «Газпрому» и членам правления EurRoPol GAZ, назначенных «Газпромом», - говорится в сообщении.