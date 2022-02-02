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1 час назад

"Газпром" потребовал денег от Польши

«Газпром» подал в арбитражный суд на польскую энергетическую компанию PGNiG по вопросу управления совместным предприятием EuRoPol GAZ – оператором польского участка газопровода «Ямал – Европа». Об этом сообщается на сайте PGNiG.

"Газпром" потребовал денег от Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания PGNiG SA получила от ПАО «Газпром» требование о проведении арбитража в отношении выплаты дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ SA и предполагаемого нарушения прав в соответствии с правилами корпоративного управления, которые принадлежат «Газпрому» и членам правления EurRoPol GAZ, назначенных «Газпромом», - говорится в сообщении.

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В компании назвали требования российской компании «совершенно необоснованными» и пообещали предпринять юридические шаги, чтобы доказать необоснованность претензий.

«PGNiG осуществляет права и обязанности акционера EuRoPol GAZ в соответствии с положениями действующего права, а решения о распределении чистой прибыли за данный финансовый год принимаются общим собранием EuRoPol GAZ», - отметили в компании.

«Газпром» подтвердил РИА «Новости», что инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG и EuRoPol Gaz.

PGNiG прямо и косвенно владеет через дочернюю компанию Gas-Trading 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акций принадлежат «Газпрому».

Ранее «Газпром» через Арбитражный суд Стокгольма потребовал от PGNiG повышения цены на газ для Польши.

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