ФАС начала новую борьбу с ростом цен на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении ценового роста, пишут «Известия».

Антимонопольная служба выступила с предложением включить в торговые политики производителей информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами. Предлагается установить для них максимальную наценку, запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли, а также рассмотреть возможность расторгнуть договор за нарушение этих правил.

«Торгово-сбытовая политика (ТСБ) — публичный документ, который определяет порядок и условия реализации продукции предприятия. Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным», — заявили в пресс-службе ФАС.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что стоимость 1 кг сахарного песка в 2020 году стала рекордной за последние 12 лет, достигнув 164,5 рублей за килограмм. В 2021 году цена упала до 112 рублей за кг. Согласно данным ФАС, с августа 2021 года по январь 2022 года средний уровень наценок на социально значимые продукты (к ним относится и сахарный песок) в федеральных торговых сетях уменьшился на 9%. Сети «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» прибегли к нулевым торговым наценкам на отдельные позиции, в частности, молоко, хлеб, мясо куриное. Это было сделано в рамках предписания антимонопольной службы. Позднее это же сделали «Х5», «Бристоль» и «Верный».

По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, мера может оказать эффект в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной она может вызвать снижение числа производителей на рынке и конкуренции.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал ценовое регулирование отдельной подотрасли опасной мерой. Он напомнил о действующих в 2021 году соглашениях о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло. Собеседник издания подчеркнул, что за это фактически заплатила кондитерская отрасль, расходы которой на закупки сырья резко возросли. Из-за ограничения производителями цен на сахар для поставки в опт и ретейлерам они подняли прейскуранты для кондитерских предприятий.

«Если сейчас правительство попытается обеспечить контроль цен во всех каналах сбыта, то возникает риск сокращения производства сахара, снижения посевов сахарной свеклы и, соответственно, восстановления зависимости от импорта», — отметил Бурмистров.

В Минсельхозе отметили, что в настоящее время в России полностью обеспечиваются внутренние потребности в сахаре.