Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность поставок в ЕС части газа из собственных стратегических запасов в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

В то же время японские власти испытывают обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией, поскольку стратегические запасы сжиженного природного газа в стране ограничены. Наибольшую озабоченность вызывает возможность резкого похолодания этой зимой: в таком случае Япония будет вынуждена сама использовать собственные запасы газа. По данным Kyodo, Япония планирует координировать свои действия по этому вопросу с другими западными странами.

В четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда подчеркнул, что правительство страны готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Таким образом министр прокомментировал сообщение агентства Блумберг о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Предположительно, речь идет о том, чтобы указанные страны позволили отправлять часть газа по своим долгосрочным контрактам на поставки в ЕС.

По данным Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о поставках газа в Европу не только с азиатскими странами, но и с Ливией, Египтом, Катаром и Нигерией. Запад также вел переговоры по этому поводу с Китаем, но они, согласно источникам агентства, носили ограниченный характер.

Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, однако экспортом этого сырья страна не занимается.