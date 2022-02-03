Правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести свой вклад в международное сообщество", - приводит его слова агентство Kyodo.

Таким образом министр прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Предположительно, речь идет о том, чтобы указанные страны позволили отправлять часть газа по своим долгосрочным контрактам на поставки в ЕС.

По данным Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о поставках газа в Европу не только с азиатскими странами, но и с Ливией, Египтом, Катаром и Нигерией. Запад также вел переговоры по этому поводу с Китаем, но они, согласно источникам агентства, носили ограниченный характер.

Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, однако экспортом этого сырья страна не занимается.