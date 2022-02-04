Посуда с кровью креаторов и премьера сериала в Minecraft: подборка промо и диджитал-проектов

В январе российские бренды и агентства креативно отметили возвращение с новогодних каникул: например, запустили полезный YouTube-канал для онлайн-ритейлера, в формате анимации показали аптечки тусощика и бьютиголика, а также интегрировали благотворительные инициативы в популярные мобильные игры.

Что из этого вышло — смотрите в нашей традиционной подборке диджитал-кейсов и промокампаний за месяц.

Видео дня

Blacklight выпустило посуду с кровью и потом сотрудниковКоманда Blacklight решила креативно подвести итоги 2021 года — вместо традиционного мерча агентство отправило в подарок клиентам посуду, которая содержит реальные пот и кровь сотрудников. Так они наглядно показали, что готовы вкладываться в работу на максимум и усердно добиваться высоких результатов в своих кейсах. Подробнее на Sostav.

«Сбер Еаптека» показала аптечки бьютиголика и тусовщика«Сбер Еаптека» завела аккаунт в TikTok. Основой контента стали анимационные тиктоки про аптечки для разных категорий клиентов онлайн-сервиса.

Креатив с юмором обыгрывает популярные запросы целевой аудитории. Действующие лица роликов — вымышленные лекарства, которые исполняют короткие забавные песни на запоминающийся мотив. В тиктоках они представили аптечки минималиста, городского жителя, «зожника» и «бьютиголика». Подробнее на Sostav.

В Minecraft состоялась премьера сериала от IVI 31 января в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «И снова здравствуйте!» от IVI Originals — специально для неё команда TeamCIS построила онлайн-копию здания в игре Minecraft. Внутри него также прошёл показ первой серии оригинального контента сервиса с Андреем Мерзликиным, Аглаей Тарасовой и Денисом Власенко в главных ролях.

Как отметили креаторы, над воссозданием интерьера «Октября» на протяжении недели трудились 10 специалистов, потратив более 30 часов непрерывной работы. Подробнее на Sostav.

DIDENOK TEAM и фонд «Измени одну жизнь» запустили благотворительную акцию с блогерамиВ эти новогодние праздники селебрити-агентство Didenok Team совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» запустило акцию по поддержке детей, живущих в детских домах. Команда проекта объединила блогеров с общей аудиторией более 21 млн подписчиков в Instagram, чтобы дать шанс как можно большему количеству детей-сирот обрести семью.

Вместо ежегодных корпоративных подарков команда селебрити-агентства запустила флешмоб добрых дел и призвала к этому своих блогеров и партнёров. Компания первой перечислила на счёт БФ «Измени одну жизнь» 300 тыс. руб. Этой суммы хватит на съёмку 75 видеоанкет, — коротких фильмов о детях-сиротах, благодаря которым потенциальные родители смогут их увидеть и прийти за ними. Подробнее на Sostav.

Сейлз-хаус «Газпром-медиа» и SRSLY запустили проект о цифровой моде «Neftepunk 2050»Сейлз-хаус «Газпром-медиа» и SRSLY провели эксперимент и заглянули в будущее вместе с представителями четырех цифровых профессий. Совместно с разработчиками из центров инноваций «Газпром нефти» креативная команда создала виртуальный шоурум Neftepunk 2050, посвященный технологичной моде будущего.

Вдохновившись идеями цифровой одежды, SRSLY привлекли Регину Турбину – дизайнера-визионера в сфере диджитал-фэшн. В результате была создана эксклюзивная коллекция виртуальной униформы для исследователей Арктики, разработчиков сверхпрочных материй и инженеров лабораторий промышленной 3D-печати. На странице проекта можно не только почитать о модных новинках будущего, но и примерить на себе один из виртуальных костюмов с помощью оригинальной маски в Instagram.

«Самокат» и PostPost запустили полезный YouTube-каналОнлайн-ритейлер «Самокат» совместно с контент-агентством PostPost запустил YouTube-канал, посвящённый заботе о себе. Каждое видео длится не дольше 15 минут — именно столько времени в среднем занимает доставка заказа в сервисе.

Видео будут выходить еженедельно на канале «Самокат – доставка продуктов за 15 минут». В рамках проекта ведущая и приглашённые эксперты поделятся советами по уходу за собой, разрушат популярные мифы о еде, а также познакомят зрителей с сотрудниками «Самоката».

Ozon забрендировал горы Сочи в рамках фестиваля Rosafest x Gorilla Energy 2022В 2022 году маркетплейс Ozonстал генеральным партнёром фестиваля Rosafest x Gorilla Energy – интеграция бренда в фестиваль включила три локации в разных частях Розы Хутор: Академия спорта Ozon, где на вечерних лекциях прорайдеры и инструкторы по горным лыжам и сноуборду рассказывают о технике, а утром на склоне учат новым фишкам; шатёр с инсталляцией в виде коробки со спортивными товарами, кофе-поинты от Ozon Express и фотобудка с 3D-графикой, а также плов-party от Ozon Express.

ПЕРЕКРЁСТОК представил новогоднее шоу для сотрудниковУже второй год подряд накануне Нового года «Перекрёсток» снимает шоу для сотрудников. В этом году 4 серии «Вечерних тигров», а именно так называется второй сезон шоу, набрали более 70 тыс. просмотров в корпоративном приложении «Перчатка» и более 1,5 млн просмотров в соцсетях.

В шоу «Вечерние тигры» приняли участие более 100 героев со всей России (от детей сотрудников до управляющего директора), а вёл его телерадиоведущий Антон Комолов. Всё для того, чтобы каждый работник «Перекрёстка» почувствовал новогоднее настроение и единение со всей командой сети. Подробнее на Sostav.

Дизайнмастер , Deltaplan Group и музей истории Екатеринбурга запустили проект Art on Billboard Museum20 января в Екатеринбурге стартовал проект Art on Billboard Museum, в рамках которого на цифровых экранах города появятся свыше 50 работ современных художников, как известных, так и начинающих авторов.

К организации цифрового музея на улицах города подключились и другие операторы наружной рекламы: Perspektiva, Арифметика, Хэт-трик, Future Media, а также коммуникационная группа Deltaplan Group. Картины появились на 117 диджитал-экранах города. Также на сайте проекта начался приём работ на участие в конкурсе молодых и начинающих художников – итоги будут подведены 16 марта на открытии итоговой офлайн-выставки в Музее истории Екатеринбурга.

National Geographic установил 20 инсталляций в честь своего 20-летия в РоссииВ этом году National Geographic празднует 20 лет вещания в России – в честь этого события креаторы запустили масштабный проект, который призван привлечь внимание к удивительным страны. В рамках активации были установлены установлены инсталляции в виде жёлтых рамок — элемента логотипа телеканала.

Они символизируют стремление National Geographic вдохновлять зрителей на путешествия и показывать не только популярные, но и малоизвестные природные чудеса России. Рамки появились в живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Бренд кваса «Русский дар» перенёс инсайты своей аудитории на героев народных сказокГерои сказок, оказавшиеся в современном мире, легли в основу этикеток новой лимитированной коллекции «Русского дара» (PepsiCo) и постов бренда в соцсетях. Пользователи могли увидеть Царевну на электросамокате или Царевича, который выбирает новые кроссовки, а также узнать на лендинге, как скажется их сказка.

Для этого командой Affect и OMD OM Group был использован тренд на персонализацию и разработана лимитированная коллекция бутылок кваса «Русский дар», на этикетках которых изображены герои сказок в современных реалиях и использованы фразы из русских народных сказок, адаптированные под современные инсайты. Подробнее на Sostav.

Останкинская телебашня поздравила канал Disney с 10-летиемВ этом году телеканал Disney отмечает юбилей – 31 декабря исполнится 10 лет с начала эфирного вещания в России. В честь этого события на медиафасаде Останкинской башни с 1 по 10 января транслировался юбилейный логотип телеканала.

Ассоциация «Благополучие животных» представила интеграцию в Pubg MobileВ рамках долгосрочного партнёрства разработчики Pubg Mobile и Ассоциация «Благополучие животных» запустили новый для России формат пристройства животных. Благодаря интеграции в мобильную игру реальные питомцы могли найти дом.

В активацию были интегрированы два кота и три собаки из трех регионов России. С 21 по 31 января игроки выполняли миссии, чтобы получить корм как для кормления виртуального персонажа, так и реальных бездомных. За каждое кормление игрок получает награду. Когда общее количество кормлений достигнет определенного числа, то Pubg Mobile пожертвует корм в приюты для бездомных животных, которые входят в Ассоциацию «Благополучие животных».

Шоу «Стрим батл» от «Сбера» и ТНТ увидели более 30 млн пользователейТНТ завершил показ своего второго Twitch-шоу «Стрим батл». На протяжении двух недель представители шоу-бизнеса соревновались со стримерами, популярными на платформе Twitch. Полем боя стали игры: Dota 2, Counter-Strike, Mortal Kombat XL, NBA 2K21, Injustice 2, Minecraft, Super Mario Cart и другие.

Официальным партнёром Twitch-шоу стал «Сбер», благодаря которому в проекте появились интерактивные механики. Зрители могли влиять на игровой процесс и участвовать в розыгрыше призов: компьютерных игр, подписки на Premier и мерче ТНТ. Подробнее на Sostav.

В Парке Горького разместили ледяные скульптуры телеканала DisneyВ честь юбилея российского телеканала Disney в Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев популярных мультфильмов. Экспозиция с известными персонажами была представлена в рамках фестиваля «Снег и лед в Москве».

Посетители парка могли увидеть скульптурные композиции с Микки Маусом и его друзьями, героями анимационных фильмов «Холодное сердце» и «Моана», мультсериалов «Леди Баг и Супер-Кот», «Гравити Фолз» и «София Прекрасная». Все эти мультфильмы вошли в список наиболее популярных проектов за 10 лет вещания Disney в России.

«Эльдорадо» и Blacklight сделали интеграцию с героями Telegram-канала «Круги на полях»Одним январьским вечером известные комики и участники Telegram-канала «Круги на полях» обсудили проблему вечно разряженного телефона – «Эльдорадо» вместе с агентством Blacklight быстро отреагировали на жалобы и отправили Денису Дорохову брендированную коробку с 15-ю внешними аккумуляторами (powerbank) для каждого ведущего сообщества и персональной открыткой с надписью «Денис Дорохов красивый».

10 зарядных блоков комики разыграли с помощью официального аккаунта Эльдорадо в Instagram – подписчики писали в комментариях, сколько процентов заряда у них сейчас осталось на телефоне, а бренд рандомно выбрал победителей. Результатом интеграции стало более тысячи комментариев участников, а также более 50 тыс. просмотров поста в Telegram-канале.

Wylsacom отметил новое IT-решение сети АЗС «Газпромнефть»Блогер Wylsacom в своих соцсетях рассказал о важном обновлении от Сеть АЗС «Газпромнефть» – теперь карту лояльности «Нам по пути» можно добавить в Apple Wallet и получать бонусы при оплате в одно касание. Как отметили авторы интеграции, сеть АЗС «Газпромнефть» первой из российских топливных ритейлеров реализовала подобное решение.

Пятёрочка сняла сериал-квест в TikTokТорговая сеть «Пятёрочка» запустила на платформе TikTok интерактивный сериал в формате скетчей о студентах старших курсов. Цель активации – привлечь внимание молодёжной аудитории к HR-бренду компании и рассказать об основных преимуществах работы в торговой сети.

Героями сериала стали Андрей, Кристина, Алина, Егор и Ксюша – у каждого из них есть скрытая сила и мотивация, которая раскрывается по мере знакомства с персонажами и их проявлением в различных ситуациях. Сериал состоит из восьми короткометражных роликов. Съёмки проекта проходили в центральном офисе компании в Москве и колледже Московского университета имени С.Ю. Витте.

Сериал представляет собой квест: в каждой серии в декорациях, на одежде или гаджетах героев будет обозначено по одной цифре, которые в итоге вместе образуют число. Пользователей, которые верно назвали загаданное число и его значение, ждали ценные подарки от компании.

vVenues впервые организовала новогодний онлайн-корпоратив в РоссииШтат глобальной компании-разработчика программных продуктов SimbirSoft насчитывает более 1400 сотрудников, живущих в 11-ти часовых поясах. Чтобы коллеги смогли поздравить друг друга с Новым годом в удобном для всех формате, было решено организовать виртуальный корпоратив на плафторме vVenues.

Для новогоднего корпоратива компания SimbirSoft вместе с командой vVenues создала виртуальную новогоднюю деревню «Симбирское Софтово» — праздничное и уютное онлайн-пространство, в котором сотрудники из более чем 50 городов России смогли познакомиться и зарядиться новогодним настроением. Подробнее на Sostav.

Joom провёл новогодний корпоратив в поездеДля проекта Joom Express команда megroup создала новый сюжет по мотивам микса двух произведений английской писательницы Агаты Кристи: «Убийство в восточном экспрессе» и «Занавес. Последнее дело Пуаро». «Джумеры» (сотрудники компании Joom) перенеслись в начало XX века и примерили на себя роль сыщиков, раскрывая загадочное убийство. Действия происходили во время поездки на поезде.

Путешествие сопровождалась тематическим кейтерингом, стилизованным перформансом от артистов и удивительно точным декором пространства. Подробнее на Sostav.

Colable разработали интерактивный тест на знание коллаборацийКреаторы представили интерактив, с помощью которого бренды смогут «больше узнать о мире коллабораций и найти свое место в нём». Бренд подгузников и банк? А может, ещё и обучающие курсы?

Авторы теста надеются, что вы следите за рынком и легко сможете набрать 10 максимальных баллов. Если нет, то коллекция коллабораций поможет в этом разобраться – тем, кто пройдёт до конца теста, Colable дарит сборник лучших, по мнению команды, коллабораций со всего мира.

Dark Agency и Genesis запустили творческий конкурсДля охватов была выбрана стандартная механика привлечения, включающая в себя POSM, медийные материалы и соцсети — все они призывали задаться вопросами: в чём ты хочешь развиваться, какое будущее построить, какие первые шаги сделать в креативе. Марафон состоял из еженедельных мастер-классов и творческих заданий команды хедлайнеров в Instagram бренда.

Проект разделили на пять этапов. Сперва определились с амбассадорами и сформировали состав жюри. В него вошла обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok, автор песни «Я ищу тебя» Дина Саева, а также певица, блогер и фотомодель, участница группы «Кис-кис» Алина Олешева. Вокалисты Люся Чеботина, Асия, Полина Фаворская, Алена Швец, Софья Сомусева и Марат Мингазов также анонсировали конкурс и приглашали к участию.

Параллельно шла охватная кампания на ТВ (телеканалы «2×2» и СТС Love) и у блогеров. Анонс конкурса был точечно посеян на платформах для исполнителей и в музыкальных пабликах. Подробнее на Sostav.

Группа «Хлеб» записала трек к выходу сериала KionВ сети состоялась премьера трека «Сергий» группы «Хлеб». Песня приурочена к премьере оригинального сериала «Сергий против нечисти» онлайн-кинотеатра Kion.

Трек «Сергий» рассказывает о главном герое сериала Сергие, отстраненном от служения и решившим охотится на нечисть. Исполнители призывают в песне убрать детей от экранов, ведь в проекте задействовано немало сил зла.

Demis Group и «Унистрой» подвели итоги диджитал-активацииDigital-агентство Demis Group совместно с компанией «Унистрой» запустили проект продвижения ЖК «Уникум» в Иннополисе – городе, расположенном в 40 км от Казани и полностью созданного с чистого листа.

Перед агентством стояла задача продать 65 квартир за год. Проблематика – низкий покупательский спрос. Выяснилось, что клиенты не хотят переезжать в неизвестный город и поэтому первостепенно было необходимо повысить знание о самом городе, выстроив позиционирование. Для реализации проекта были запущены контекстная реклама, SMM (таргет и ретаргет), а также была налажена коммуникация с пользователями за счет создания чат-бота.

Простые и информативные визуалы позволили создать имидж не просто нового ЖК, а города будущего и достучаться до ЦА. В результате кампании было продано 85 квартир за полгода и обеспечено 30 ежемесячных заявок на просмотр. Достигнуты стоимость одного лида 825 руб., а стоимость перехода по объявлению – 14 руб.

«Яндекс Плюс» подарил подписку отличникамКо Дню студента (25 января) «Яндекс Плюс подарил шесть месяцев бесплатной подписки всем учащимся российских вузов, закрывшим зимнюю сессию на «отлично». А хорошистам сервис предоставил бесплатную подписку на три месяца. После окончания бесплатного периода подписка на Плюс будет доступна студентам за 99 рублей в месяц в течение двух лет, а после — по обычной цене.

Чтобы получить подписку и подтвердить результаты сессии, студентам нужно отправить фото своего студенческого билета и зачетки через специальную форму на странице проекта. Согласно условиям акции, оценки за зимнюю сессию 2021-2022 должны быть не ниже «хорошо» и «отлично». Эти данные отправятся на обработку и в случае успешной проверки в течение 10 дней студент получит письмо с уникальным промокодом.

У сети магазинов «Зоозавр» появилось своё мобильное приложениеГК «Детский мир» объявила о запуске мобильного приложения «Зоозавр» для покупателей. По словам разработчиков, сервис позволит клиентам совершать покупки для домашних питомцев в удобном онлайн-формате, использовать карту программы лояльности, узнавать информацию об акциях, скидках и распродажах, просматривать историю заказов и количество накопленных бонусов, отслеживать статус заказа, просматривать и добавлять отзывы на товар, добавлять любимые товары и магазины в «Избранное», а также быть на связи с сервисом заботы о клиентах через онлайн-чат.