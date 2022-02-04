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1 час назад

Посуда с кровью креаторов и премьера сериала в Minecraft: подборка промо и диджитал-проектов

В январе российские бренды и агентства креативно отметили возвращение с новогодних каникул: например, запустили полезный YouTube-канал для онлайн-ритейлера, в формате анимации показали аптечки тусощика и бьютиголика, а также интегрировали благотворительные инициативы в популярные мобильные игры.

Посуда с кровью креаторов и премьера сериала в Minecraft: подборка промо и диджитал-проектов
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Что из этого вышло &mdash; смотрите в нашей традиционной подборке диджитал-кейсов и промокампаний за месяц.

Видео дня

Blacklight выпустило посуду с кровью и потом сотрудниковКоманда Blacklight решила креативно подвести итоги 2021 года &mdash; вместо традиционного мерча агентство отправило в подарок клиентам посуду, которая содержит реальные пот и кровь сотрудников. Так они наглядно показали, что готовы вкладываться в работу на максимум и усердно добиваться высоких результатов в своих кейсах. Подробнее на Sostav.

&laquo;Сбер Еаптека&raquo; показала аптечки бьютиголика и тусовщика&laquo;Сбер Еаптека&raquo; завела аккаунт в TikTok. Основой контента стали анимационные тиктоки про аптечки для разных категорий клиентов онлайн-сервиса.

Креатив с юмором обыгрывает популярные запросы целевой аудитории. Действующие лица роликов &mdash; вымышленные лекарства, которые исполняют короткие забавные песни на запоминающийся мотив. В тиктоках они представили аптечки минималиста, городского жителя, &laquo;зожника&raquo; и &laquo;бьютиголика&raquo;. Подробнее на Sostav.

В Minecraft состоялась премьера сериала от IVI 31 января в московском киноцентре &laquo;Октябрь&raquo; состоялась премьера сериала &laquo;И снова здравствуйте!&raquo; от IVI Originals &mdash; специально для неё команда TeamCIS построила онлайн-копию здания в игре Minecraft. Внутри него также прошёл показ первой серии оригинального контента сервиса с Андреем Мерзликиным, Аглаей Тарасовой и Денисом Власенко в главных ролях.

Как отметили креаторы, над воссозданием интерьера &laquo;Октября&raquo; на протяжении недели трудились 10 специалистов, потратив более 30 часов непрерывной работы. Подробнее на Sostav.

DIDENOK TEAM и фонд &laquo;Измени одну жизнь&raquo; запустили благотворительную акцию с блогерамиВ эти новогодние праздники селебрити-агентство Didenok Team совместно с благотворительным фондом &laquo;Измени одну жизнь&raquo; запустило акцию по поддержке детей, живущих в детских домах. Команда проекта объединила блогеров с общей аудиторией более 21 млн подписчиков в Instagram, чтобы дать шанс как можно большему количеству детей-сирот обрести семью.

Вместо ежегодных корпоративных подарков команда селебрити-агентства запустила флешмоб добрых дел и призвала к этому своих блогеров и партнёров. Компания первой перечислила на счёт БФ &laquo;Измени одну жизнь&raquo; 300 тыс. руб. Этой суммы хватит на съёмку 75 видеоанкет, &mdash; коротких фильмов о детях-сиротах, благодаря которым потенциальные родители смогут их увидеть и прийти за ними. Подробнее на Sostav.

Сейлз-хаус &laquo;Газпром-медиа&raquo; и SRSLY запустили проект о цифровой моде &laquo;Neftepunk 2050&raquo;Сейлз-хаус &laquo;Газпром-медиа&raquo; и SRSLY провели эксперимент и заглянули в будущее вместе с представителями четырех цифровых профессий. Совместно с разработчиками из центров инноваций &laquo;Газпром нефти&raquo; креативная команда создала виртуальный шоурум Neftepunk 2050, посвященный технологичной моде будущего.

Вдохновившись идеями цифровой одежды, SRSLY привлекли Регину Турбину &ndash; дизайнера-визионера в сфере диджитал-фэшн. В результате была создана эксклюзивная коллекция виртуальной униформы для исследователей Арктики, разработчиков сверхпрочных материй и инженеров лабораторий промышленной 3D-печати. На странице проекта можно не только почитать о модных новинках будущего, но и примерить на себе один из виртуальных костюмов с помощью оригинальной маски в Instagram.

&laquo;Самокат&raquo; и PostPost запустили полезный YouTube-каналОнлайн-ритейлер &laquo;Самокат&raquo; совместно с контент-агентством PostPost запустил YouTube-канал, посвящённый заботе о себе. Каждое видео длится не дольше 15 минут &mdash; именно столько времени в среднем занимает доставка заказа в сервисе.

Видео будут выходить еженедельно на канале &laquo;Самокат &ndash; доставка продуктов за 15 минут&raquo;. В рамках проекта ведущая и приглашённые эксперты поделятся советами по уходу за собой, разрушат популярные мифы о еде, а также познакомят зрителей с сотрудниками &laquo;Самоката&raquo;.

Ozon забрендировал горы Сочи в рамках фестиваля Rosafest x Gorilla Energy 2022В 2022 году маркетплейс Ozonстал генеральным партнёром фестиваля Rosafest x Gorilla Energy &ndash; интеграция бренда в фестиваль включила три локации в разных частях Розы Хутор: Академия спорта Ozon, где на вечерних лекциях прорайдеры и инструкторы по горным лыжам и сноуборду рассказывают о технике, а утром на склоне учат новым фишкам; шатёр с инсталляцией в виде коробки со спортивными товарами, кофе-поинты от Ozon Express и фотобудка с 3D-графикой, а также плов-party от Ozon Express.

ПЕРЕКРЁСТОК представил новогоднее шоу для сотрудниковУже второй год подряд накануне Нового года &laquo;Перекрёсток&raquo; снимает шоу для сотрудников. В этом году 4 серии &laquo;Вечерних тигров&raquo;, а именно так называется второй сезон шоу, набрали более 70 тыс. просмотров в корпоративном приложении &laquo;Перчатка&raquo; и более 1,5 млн просмотров в соцсетях.

В шоу &laquo;Вечерние тигры&raquo; приняли участие более 100 героев со всей России (от детей сотрудников до управляющего директора), а вёл его телерадиоведущий Антон Комолов. Всё для того, чтобы каждый работник &laquo;Перекрёстка&raquo; почувствовал новогоднее настроение и единение со всей командой сети. Подробнее на Sostav.

Дизайнмастер , Deltaplan Group и музей истории Екатеринбурга запустили проект Art on Billboard Museum20 января в Екатеринбурге стартовал проект Art on Billboard Museum, в рамках которого на цифровых экранах города появятся свыше 50 работ современных художников, как известных, так и начинающих авторов.

К организации цифрового музея на улицах города подключились и другие операторы наружной рекламы: Perspektiva, Арифметика, Хэт-трик, Future Media, а также коммуникационная группа Deltaplan Group. Картины появились на 117 диджитал-экранах города. Также на сайте проекта начался приём работ на участие в конкурсе молодых и начинающих художников &ndash; итоги будут подведены 16 марта на открытии итоговой офлайн-выставки в Музее истории Екатеринбурга.

National Geographic установил 20 инсталляций в честь своего 20-летия в РоссииВ этом году National Geographic празднует 20 лет вещания в России &ndash; в честь этого события креаторы запустили масштабный проект, который призван привлечь внимание к удивительным страны. В рамках активации были установлены установлены инсталляции в виде жёлтых рамок &mdash; элемента логотипа телеканала.

Они символизируют стремление National Geographic вдохновлять зрителей на путешествия и показывать не только популярные, но и малоизвестные природные чудеса России. Рамки появились в живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Бренд кваса &laquo;Русский дар&raquo; перенёс инсайты своей аудитории на героев народных сказокГерои сказок, оказавшиеся в современном мире, легли в основу этикеток новой лимитированной коллекции &laquo;Русского дара&raquo; (PepsiCo) и постов бренда в соцсетях. Пользователи могли увидеть Царевну на электросамокате или Царевича, который выбирает новые кроссовки, а также узнать на лендинге, как скажется их сказка.

Для этого командой Affect и OMD OM Group был использован тренд на персонализацию и разработана лимитированная коллекция бутылок кваса &laquo;Русский дар&raquo;, на этикетках которых изображены герои сказок в современных реалиях и использованы фразы из русских народных сказок, адаптированные под современные инсайты. Подробнее на Sostav.

Останкинская телебашня поздравила канал Disney с 10-летиемВ этом году телеканал Disney отмечает юбилей &ndash; 31 декабря исполнится 10 лет с начала эфирного вещания в России. В честь этого события на медиафасаде Останкинской башни с 1 по 10 января транслировался юбилейный логотип телеканала.

Ассоциация &laquo;Благополучие животных&raquo; представила интеграцию в Pubg MobileВ рамках долгосрочного партнёрства разработчики Pubg Mobile и Ассоциация &laquo;Благополучие животных&raquo; запустили новый для России формат пристройства животных. Благодаря интеграции в мобильную игру реальные питомцы могли найти дом.

В активацию были интегрированы два кота и три собаки из трех регионов России. С 21 по 31 января игроки выполняли миссии, чтобы получить корм как для кормления виртуального персонажа, так и реальных бездомных. За каждое кормление игрок получает награду. Когда общее количество кормлений достигнет определенного числа, то Pubg Mobile пожертвует корм в приюты для бездомных животных, которые входят в Ассоциацию &laquo;Благополучие животных&raquo;.

Шоу &laquo;Стрим батл&raquo; от &laquo;Сбера&raquo; и ТНТ увидели более 30 млн пользователейТНТ завершил показ своего второго Twitch-шоу &laquo;Стрим батл&raquo;. На протяжении двух недель представители шоу-бизнеса соревновались со стримерами, популярными на платформе Twitch. Полем боя стали игры: Dota 2, Counter-Strike, Mortal Kombat XL, NBA 2K21, Injustice 2, Minecraft, Super Mario Cart и другие.

Официальным партнёром Twitch-шоу стал &laquo;Сбер&raquo;, благодаря которому в проекте появились интерактивные механики. Зрители могли влиять на игровой процесс и участвовать в розыгрыше призов: компьютерных игр, подписки на Premier и мерче ТНТ. Подробнее на Sostav.

В Парке Горького разместили ледяные скульптуры телеканала DisneyВ честь юбилея российского телеканала Disney в Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев популярных мультфильмов. Экспозиция с известными персонажами была представлена в рамках фестиваля &laquo;Снег и лед в Москве&raquo;.

Посетители парка могли увидеть скульптурные композиции с Микки Маусом и его друзьями, героями анимационных фильмов &laquo;Холодное сердце&raquo; и &laquo;Моана&raquo;, мультсериалов &laquo;Леди Баг и Супер-Кот&raquo;, &laquo;Гравити Фолз&raquo; и &laquo;София Прекрасная&raquo;. Все эти мультфильмы вошли в список наиболее популярных проектов за 10 лет вещания Disney в России.

&laquo;Эльдорадо&raquo; и Blacklight сделали интеграцию с героями Telegram-канала &laquo;Круги на полях&raquo;Одним январьским вечером известные комики и участники Telegram-канала &laquo;Круги на полях&raquo; обсудили проблему вечно разряженного телефона &ndash; &laquo;Эльдорадо&raquo; вместе с агентством Blacklight быстро отреагировали на жалобы и отправили Денису Дорохову брендированную коробку с 15-ю внешними аккумуляторами (powerbank) для каждого ведущего сообщества и персональной открыткой с надписью &laquo;Денис Дорохов красивый&raquo;.

10 зарядных блоков комики разыграли с помощью официального аккаунта Эльдорадо в Instagram &ndash; подписчики писали в комментариях, сколько процентов заряда у них сейчас осталось на телефоне, а бренд рандомно выбрал победителей. Результатом интеграции стало более тысячи комментариев участников, а также более 50 тыс. просмотров поста в Telegram-канале.

Wylsacom отметил новое IT-решение сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo;Блогер Wylsacom в своих соцсетях рассказал о важном обновлении от Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; &ndash; теперь карту лояльности &laquo;Нам по пути&raquo; можно добавить в Apple Wallet и получать бонусы при оплате в одно касание. Как отметили авторы интеграции, сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; первой из российских топливных ритейлеров реализовала подобное решение.

Пятёрочка сняла сериал-квест в TikTokТорговая сеть &laquo;Пятёрочка&raquo; запустила на платформе TikTok интерактивный сериал в формате скетчей о студентах старших курсов. Цель активации &ndash; привлечь внимание молодёжной аудитории к HR-бренду компании и рассказать об основных преимуществах работы в торговой сети.

Героями сериала стали Андрей, Кристина, Алина, Егор и Ксюша &ndash; у каждого из них есть скрытая сила и мотивация, которая раскрывается по мере знакомства с персонажами и их проявлением в различных ситуациях. Сериал состоит из восьми короткометражных роликов. Съёмки проекта проходили в центральном офисе компании в Москве и колледже Московского университета имени С.Ю. Витте.

Сериал представляет собой квест: в каждой серии в декорациях, на одежде или гаджетах героев будет обозначено по одной цифре, которые в итоге вместе образуют число. Пользователей, которые верно назвали загаданное число и его значение, ждали ценные подарки от компании.

vVenues впервые организовала новогодний онлайн-корпоратив в РоссииШтат глобальной компании-разработчика программных продуктов SimbirSoft насчитывает более 1400 сотрудников, живущих в 11-ти часовых поясах. Чтобы коллеги смогли поздравить друг друга с Новым годом в удобном для всех формате, было решено организовать виртуальный корпоратив на плафторме vVenues.

Для новогоднего корпоратива компания SimbirSoft вместе с командой vVenues создала виртуальную новогоднюю деревню &laquo;Симбирское Софтово&raquo; &mdash; праздничное и уютное онлайн-пространство, в котором сотрудники из более чем 50 городов России смогли познакомиться и зарядиться новогодним настроением. Подробнее на Sostav.

Joom провёл новогодний корпоратив в поездеДля проекта Joom Express команда megroup создала новый сюжет по мотивам микса двух произведений английской писательницы Агаты Кристи: &laquo;Убийство в восточном экспрессе&raquo; и &laquo;Занавес. Последнее дело Пуаро&raquo;. &laquo;Джумеры&raquo; (сотрудники компании Joom) перенеслись в начало XX века и примерили на себя роль сыщиков, раскрывая загадочное убийство. Действия происходили во время поездки на поезде.

Путешествие сопровождалась тематическим кейтерингом, стилизованным перформансом от артистов и удивительно точным декором пространства. Подробнее на Sostav.

Colable разработали интерактивный тест на знание коллаборацийКреаторы представили интерактив, с помощью которого бренды смогут &laquo;больше узнать о мире коллабораций и найти свое место в нём&raquo;. Бренд подгузников и банк? А может, ещё и обучающие курсы?

Авторы теста надеются, что вы следите за рынком и легко сможете набрать 10 максимальных баллов. Если нет, то коллекция коллабораций поможет в этом разобраться &ndash; тем, кто пройдёт до конца теста, Colable дарит сборник лучших, по мнению команды, коллабораций со всего мира.

Dark Agency и Genesis запустили творческий конкурсДля охватов была выбрана стандартная механика привлечения, включающая в себя POSM, медийные материалы и соцсети &mdash; все они призывали задаться вопросами: в чём ты хочешь развиваться, какое будущее построить, какие первые шаги сделать в креативе. Марафон состоял из еженедельных мастер-классов и творческих заданий команды хедлайнеров в Instagram бренда.

Проект разделили на пять этапов. Сперва определились с амбассадорами и сформировали состав жюри. В него вошла обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok, автор песни &laquo;Я ищу тебя&raquo; Дина Саева, а также певица, блогер и фотомодель, участница группы &laquo;Кис-кис&raquo; Алина Олешева. Вокалисты Люся Чеботина, Асия, Полина Фаворская, Алена Швец, Софья Сомусева и Марат Мингазов также анонсировали конкурс и приглашали к участию.

Параллельно шла охватная кампания на ТВ (телеканалы &laquo;2&times;2&raquo; и СТС Love) и у блогеров. Анонс конкурса был точечно посеян на платформах для исполнителей и в музыкальных пабликах. Подробнее на Sostav.

Группа &laquo;Хлеб&raquo; записала трек к выходу сериала KionВ сети состоялась премьера трека &laquo;Сергий&raquo; группы &laquo;Хлеб&raquo;. Песня приурочена к премьере оригинального сериала &laquo;Сергий против нечисти&raquo; онлайн-кинотеатра Kion.

Трек &laquo;Сергий&raquo; рассказывает о главном герое сериала Сергие, отстраненном от служения и решившим охотится на нечисть. Исполнители призывают в песне убрать детей от экранов, ведь в проекте задействовано немало сил зла.

Demis Group и &laquo;Унистрой&raquo; подвели итоги диджитал-активацииDigital-агентство Demis Group совместно с компанией &laquo;Унистрой&raquo; запустили проект продвижения ЖК &laquo;Уникум&raquo; в Иннополисе &ndash; городе, расположенном в 40 км от Казани и полностью созданного с чистого листа.

Перед агентством стояла задача продать 65 квартир за год. Проблематика &ndash; низкий покупательский спрос. Выяснилось, что клиенты не хотят переезжать в неизвестный город и поэтому первостепенно было необходимо повысить знание о самом городе, выстроив позиционирование. Для реализации проекта были запущены контекстная реклама, SMM (таргет и ретаргет), а также была налажена коммуникация с пользователями за счет создания чат-бота.

Простые и информативные визуалы позволили создать имидж не просто нового ЖК, а города будущего и достучаться до ЦА. В результате кампании было продано 85 квартир за полгода и обеспечено 30 ежемесячных заявок на просмотр. Достигнуты стоимость одного лида 825 руб., а стоимость перехода по объявлению &ndash; 14 руб.

&laquo;Яндекс Плюс&raquo; подарил подписку отличникамКо Дню студента (25 января) &laquo;Яндекс Плюс подарил шесть месяцев бесплатной подписки всем учащимся российских вузов, закрывшим зимнюю сессию на &laquo;отлично&raquo;. А хорошистам сервис предоставил бесплатную подписку на три месяца. После окончания бесплатного периода подписка на Плюс будет доступна студентам за 99 рублей в месяц в течение двух лет, а после &mdash; по обычной цене.

Чтобы получить подписку и подтвердить результаты сессии, студентам нужно отправить фото своего студенческого билета и зачетки через специальную форму на странице проекта. Согласно условиям акции, оценки за зимнюю сессию 2021-2022 должны быть не ниже &laquo;хорошо&raquo; и &laquo;отлично&raquo;. Эти данные отправятся на обработку и в случае успешной проверки в течение 10 дней студент получит письмо с уникальным промокодом.

У сети магазинов &laquo;Зоозавр&raquo; появилось своё мобильное приложениеГК &laquo;Детский мир&raquo; объявила о запуске мобильного приложения &laquo;Зоозавр&raquo; для покупателей. По словам разработчиков, сервис позволит клиентам совершать покупки для домашних питомцев в удобном онлайн-формате, использовать карту программы лояльности, узнавать информацию об акциях, скидках и распродажах, просматривать историю заказов и количество накопленных бонусов, отслеживать статус заказа, просматривать и добавлять отзывы на товар, добавлять любимые товары и магазины в &laquo;Избранное&raquo;, а также быть на связи с сервисом заботы о клиентах через онлайн-чат.

Мобильное приложение &laquo;Зоозавр&raquo; доступно для скачивания с помощью смартфонов на базе iOS и Android.

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