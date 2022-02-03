Манипуляции, отмывание и хищения. Как умирали крупные российские банки

В 2021 году ЦБ РФ отозвал лицензии у 20 банков, а всего на начало 2022 года 333 кредитные организации находятся* в стадии банкротства и 31 — в процессе принудительной ликвидации. Банки закрываются постоянно, но некоторые «умирают» с особым размахом и остаются в истории как рекордсмены по убыткам или недобросовестным махинациям. «Секрет Фирмы» изучил семь самых громких историй и выяснил, что привело когда-то устойчивые финансовые организации к краху. *По данным Банка России. Рухнули и упокоились на дне «Югра» Год основания: 1990. Год смерти: 2018. Причина закрытия: недостоверная отчётность, манипуляции с вкладами, отмывание денег. История банка «Югра» началась с маленькой компании, созданной как часть Промстройбанка СССР в Тюменской области. Спустя два года компания стала акционерным банком, который в 1994 году пришёл в Москву и начал очень медленно развиваться: обслуживал местные организации, работал с нефтяным сектором. В 2012 году банк «Югра» находился на 272-м месте среди 978 российских банков по величине активов, а уже в 2015 году взлетел на 35-е. Владельцами на бумаге числились 12 человек, но по факту контролировали всё Юрий и Алексей Хотины — отец и сын, «короли российской недвижимости». Они владели миллионами квадратных метров торговых и офисных площадей в Москве. Хотин-младший долгие годы хоть и контролировал финансовую организацию, но держался в тени. Именно деятельность Хотиных помогла стремительному взлёту «Югры». В 2013 году банк в пять раз увеличил объём вкладов физлиц и ежегодно повышал показатели в два-три раза. Но почти 80% от числа активов занимали корпоративные кредиты. И, по предположениям аналитиков и игроков рынка, в основном для проектов братьев. Но в 2016 году белая полоса «Югры» закончилась. Первый звонок прозвенел в 2015-м — банк запросил госпомощь через облигации федерального займа, но ему отказали. Среди причин была непрозрачность структуры собственников. Поэтому в январе 2016 года «Югра» раскрыла присутствие Алексея Хотина в числе аффилированных лиц. Но чёрная полоса уже началась: в феврале 2016 года ЦБ ограничил приём вкладов для «Югры». А по итогам первого квартала 2016 года банк оказался лидером по убытку с суммой в 22 млрд рублей. Как объясняло руководство, это произошло из-за необходимости доначислить резервы из-за погашения предъявленных векселей . Но и без доначисления резервов всё выглядело плохо: прибыль оказалась фактически нулевой. Доначисление резервов — пополнение «подушки безопасности», защищающей от кредитных рисков банка. Например, от невыплаты кредита заёмщиком. Резервы формируются по факту из расходов банка. Поэтому снижение ставки резерва в бухгалтерских отчётах отражается как доход банка. Доначисление резервов обычно производят при снижении ликвидности банка или высоких рисках. Размеры резервов, которые банк должен соблюдать, зависят от качества ссуд, которые он выдаёт, и нормативов ЦБ. По итогам 2016 года чистый убыток «Югры» составил 32,2 млрд рублей. Официально — по тем же причинам. А весной 2017 года в банк пришёл ЦБ для внеплановой проверки и в июле ввёл временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения компании. Следом в число претензий со стороны регулятора вошли недостоверная отчётность, манипуляции с вкладами, отмывание денег. А разница между активами и обязательствами перед кредиторами составляла 86 млрд рублей. В «Югре» проблем не видели, веря в незыблемое положение в числе ведущих российских банков. Тем более в отстаивание «Югры» вмешалась Генпрокуратура, выступившая против ЦБ. Но это не помешало ЦБ РФ отозвать лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года — всего спустя 2 недели с начала работы временной администрации. А следом и подать иск на ликвидацию компании. Временная администрация запустила процесс, не дожидаясь, когда иск рассмотрит суд. В «Югре» пытались опротестовать решение ЦБ через суд, но проиграли. Банк поспешно закрыли, запустили процесс выплаты компенсаций вкладчикам, но к осени 2018 года деньги получили только 80% клиентов. У некоторых из них возникли проблемы из-за отсутствия информации о вкладах и других нарушений со стороны банка. В 2018 году банк начали банкротить . Процесс длится до сих пор. А в апреле 2019 года Алексея Хотина задержали по делу о растрате 7,5 млрд рублей через кредиты нефтяному бизнесу Хотина. Вместе с владельцем «Югры» взяли Шиляева и Нефёдова — председателя правления и президента банка. Всех троих отправили под домашний арест. Осенью 2019 года Алексея Хотина обвинили в хищении 290 млрд банковских денег через выдачу кредитов: это почти 90% активов «Югры». Мера наказания та же — домашний арест, который отменили осенью 2020 года. Дело ещё не завершено. Банк Москвы Год основания: 1995. Год смерти: 2016. Причина закрытия: растраты и хищения средств со стороны совладельцев и топ-менеджмента. Банк Москвы появился в январе 1995 года по инициативе мэра Юрия Лужкова для обслуживания бюджетных и внебюджетных счетов столицы. Президентом банка стал Андрей Бородин, советник мэра и правительства Москвы. В течение нескольких лет Банк Москвы приобрёл Мосбизнесбанк , Эстонский кредитный банк , Latvijas Biznesa Banka (продан спустя 9 лет). Правительство владело 51% акций Банка Москвы, а остальное было на руках у мелких акционеров. Но постепенно к 2009 году у мэрии осталось только 44%, 45,62% акций сконцентрировалось в руках Бородина и его заместителя. После ухода в 2010 году Юрия Лужкова в отставку кредитный рейтинг банка стал «негативным». В 2011 году ВТБ приобрёл 46,48% акций Банка Москвы, а к ним вдобавок — 4% с блокпакетом. И следом случился конфликт между ВТБ и старыми акционерами, который перерос в корпоративный и притянул магнитом Счётную палату и правоохранительные органы. Спорили из-за цены сделки по выкупу акций. Конфликт окончился сменой руководства — операционный контроль получила группа ВТБ, а Андрей Бородин ушёл. И тут же стали всплывать проблемы банка: во-первых, «дыра» в балансе — Агентству по страхованию вкладов пришлось выделить на оздоровление Банка Москвы»295 млрд рублей. Во-вторых, мошенничество топ-менеджмента. В 2012 году в отношении Бородина и его заместителя возбудили два уголовных дела по факту кредитования аффилированных офшоров (enciklopediya/chto-takoe-ofshor-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm) и хищения 6,7 млрд рублей. В 2013 году Бородина обвинили в отмывании денег — около 50 млрд рублей только за 2008–2011 годы. А общая сумма незаконных финансовых операций составила 623 млрд рублей. 10 мая 2016 года завершился процесс перевода 70% активов Банка Москвы в ВТБ — в том числе клиентов. Оставшиеся 30% (400 млрд рублей) ушли в БМ-Банк: так назвали правопреемника, который находится под санацией . Он работает с проблемными и непрофильными активами. Завершение санации ожидается к 2026 году. «Пушкино» Год основания: 1990. Год смерти: 2013. Причина закрытия: недостоверная отчётность, слишком рискованная кредитная политика и нарушения законодательства. Один из старейших подмосковных банков появился в 1990 году, а в 1995 году стал акционерным обществом. Спустя ещё 10 лет вступил в систему страхования вкладов, что в момент краха частично спасло клиентов. В нулевых ничего серьёзного, кроме смены власти, в «Пушкино» не происходило: до 2010 года владельцами выступали пять человек в совете директоров — они держали 93% акций суммарно. Летом 2010 года их сменили новые люди, среди которых был Алексей Алякин, являвшийся акционером банков Интеркапитал-Банк и Маст-Банк, а также совладелец ГК «Реинвест». Новое руководство в 2011 году присоединило банк «АБ Финанс» к «Пушкино». А в 2013 году владельцы снова поменялись: 19,11% акций получил адвокат Александр Добровинский, а остальные акционеры были ему подконтрольны, так заявлял он сам. В числе миноритариев находились совладельцы «АБ Финанс» и банка «Кедр». И сам ЦБ точно не знал, кто контролирует «Пушкино». На вклады под 13,1% годовых, что намного выше рынка, ЦБ какое-то время не обращал внимания, хотя их количество в банке стремительно росло. Зато обращали внимание другие банкиры и намекали на то, что в «Пушкино» не всё чисто. В середине сентября 2013 года клиенты — юридические лица — стали жаловаться на задержку платежей. Правление «Пушкино» ссылалось на технические неполадки. Однако к голосу бизнеса присоединился глас народа: люди не могли забрать вклады — банк отказывался их возвращать, говоря, что в кассе нет нужных сумм. В пятницу, 27 сентября, банк закончил работу раньше обычного, а 30 сентября не открылся. Стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензию у «Пушкино» по итогам плановой проверки. Как показал анализ временной администрации, введённой в банк, у «Пушкино» было много «нарисованных» активов. Из 30 млрд рублей, обозначенных банком в отчётности, реальными на момент отзыва лицензии оказались только 15,7 млрд рублей. И кредитный портфель оказался в два раза меньше — 8,5 млрд рублей, а не 16,5 млрд рублей. Недостоверную отчётность ЦБ РФ назвал одной из причин закрытия «Пушкино». Другие — несоблюдение введённых регулятором ограничений на оформление новых вкладов населению и «неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России». Перед отзывом лицензии банк «Пушкино» работал по схеме финансовой пирамиды — проценты по депозитам клиентам платил от новых вкладов. Такое мнение выразили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) (enciklopediya/chto-takoe-agentstvo-po-strakhovaniyu-vkladov-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm), подчеркнув, что закрыть банк стоило ещё раньше. А в 2014 году АСВ нашло признаки преднамеренного банкротства в действиях руководства и направило в ФСБ заявление по факту хищения средств — через выдачу кредитов юрлицам на 469 млн рублей. В октябре 2015 года Алякина объявили в розыск — подозревали в организации хищения банковских денег. Позже суд вынес постановление о его заочном аресте. Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) Год основания: 1989. Год смерти: 2019. Причина закрытия: разрыв между стоимостью активов и обязательствами в размере 15,5 млрд рублей. До 1999 года банк носил названия Ленмебельбанк и Петербургский лесопромышленный банк и был частью холдинга предпринимателя Владимира Когана. После он оказался под управлением Сергея Бажанова, бывшего вице-президентом Инкомбанка. В 2004 году МБСП стал частью системы страхования вкладов. Занимался он в основном обслуживанием крупного бизнеса — в частности «Московского метростроя», «Группы ЛСР» и других. Розничный сектор в МБСП почти не развивали: деньги физлиц исчислялись миллионами рублей, когда средства юрлиц — миллиардами. Это помогло банку выжить в кризис 2008 года, когда падали банки, державшиеся за счёт физлиц и малого бизнеса. Но не спасло позже. В августе 2018 года ЦБ РФ провёл внеплановую проверку, в ходе которой оценил бизнес-модель МБСП как рискованную и обнаружил большой объём проблемных активов на балансе. А разница между обязательствами и стоимостью активов составила 15,5 млрд рублей. Регулятор ограничил привлечение денег банком, но руководство предупреждения проигнорировало и никаких действий не предприняло. В результате в середине октября 2018 года ЦБ ввёл временную администрацию в МБСП и отозвал лицензию. Сергей Бажанов сначала уехал за границу, а после подал иск, пытаясь обжаловать действия ЦБ РФ. Он пошёл по пути руководства «Югры» и тоже ничего не выиграл. В феврале 2019 года ЦБ нашёл признаки вывода активов из банка через махинации с кредитами. В итоге делом занялись Следственный комитет и МВД. Осенью 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал МБСП банкротом. Сергея Бажанова летом 2021 года заочно арестовали , обвинили в хищении банковских денег на сумму в 5 млрд рублей и в фальсификации финансовой отчётности банка. Внешпромбанк Год основания: 1995. Год смерти: 2016. Причина закрытия: нарушение нормативов достаточности капитала. Внешпромбанк (ВПБ) работал как с физлицами, так и с государственными компаниями. Среди его клиентов были Российский союз автостраховщиков, «Зарубежнефть», «Транснефть», Олимпийский комитет России и другие. В 2012 году у Внешпромбанка насчитывалось больше 60 отделений по стране во всех федеральных округах. По размеру активов он занимал 50-е место среди российских банков, а рос со скоростью в два раза выше, чем в среднем у банковского сектора. Все балансовые показатели стабильно находились в плюсе, рейтинги стабильности были высокими. Основными активами были корпоративные кредиты. Банк развивался стремительно. Но так же стремительно рухнул. В ноябре 2015 года — после предписания ЦБ РФ с требованием доначислить резервы. Вслед за этим крупные компании вывели деньги из Внешпромбанка. Его ликвидность пошатнулась, потому что почти 40% обязательств банка приходилось на 20 крупных клиентов. А в середине декабря 2015 года ЦБ РФ по итогам проверки раскрыл , что Внешпромбанк нарушил нормативы достаточности капитала — главный показатель надёжности банка, который должен превышать 10%. Это пропорция между собственным капиталом и активами. За нарушение 16 декабря Внешпромбанк отключили от банковской электронной системы платежей. Спустя 2 дня ЦБ ввёл во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, а в ночь с 18 на 19 декабря задержали Ларису Маркус — бессменного президента и основателя. Ей предъявили подозрение в мошенничестве. Спустя ещё двое суток её арестовали, обнаружив пропажу денег с VIP-счетов и вывод активов. На некоторых вкладчиках висели кредиты, о которых они ничего не знали. Разрыв между обязательствами и активами в ВПБ превысил 200 млрд рублей, а санация требовала 300 млрд рублей. ЦБ РФ не увидел экономического смысла в санации. В итоге 21 января 2016 года регулятор отозвал лицензию у Внешпромбанка, а в марте признал его банкротом. Конкурсное производство неоднократно продлевалось — в последний раз это произошло весной 2021 года. Уже после отзыва лицензии стали всплывать и другие проблемы: весной 2020 года бывшего заместителя президента Внешпромбанка приговорили к 6 годам лишения свободы за хищение 33 млрд рублей из банка. При этом выяснилось, что зампред состоял в преступной группе, систематически воровавшей деньги из ВПБ. По оценке аналитики «Эксперт РА», нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег и искусственное поддержание нормативов — главные причины потери лицензии большинства российских банков. Почти умерли Промсвязьбанк Год основания: 1995. Год санации: 2017. Причина санации: значительный объём проблемных кредитов, хронический недостаток ликвидности. Промсвязьбанк с 2014 года находится в числе системно значимых кредитных организаций, по оценке ЦБ РФ, и в десятке главных банков страны по объёму активов. Изначально работавший только с IT-компаниями, сегодня банк занимается кредитованием физических и юридических лиц, является одним из главных игроков на рынке военной ипотеки. Фактически Промсвязьбанк не умирал, но провал был. Спастись удалось только благодаря поддержке ЦБ РФ и государства. Изначально Промсвязьбанк выдавал исключительно рыночные кредиты. Но кризисный период 2008–2014 годов показал их проблемность, и банк стал переводить стройки и предприятия, не выплатившие деньги, в счёт долга на свой баланс или в бизнес руководства. Вдобавок руководство в лице Дмитрия Ананьева, одного из владельцев Промсвязьбанка, не всегда просчитывало последствия своих решений. Сам Ананьев признавал, что аппетит к риску был избыточным — темпы роста в 50% ежегодно радовали. Это привело к тому, что в мае 2017 года ЦБ РФ направил банку предписание доформировать резервы на 104 млрд рублей, а также ограничил операции. Ананьев вёл переговоры с ЦБ, чтобы уменьшить размеры резервов или получить трёхлетнюю отсрочку на исполнение требований. Но ЦБ не согласился. Банку пришлось доформировать резервы, но в результате его капитал существенно уменьшился. И потому в середине декабря 2017 года ЦБ РФ ввёл временную администрацию в Промсвязьбанк и запустил процедуру санации — при помощи Фонда консолидации банковского сектора. В ходе своей работы временная администрация обнаружила подозрительные операции в деятельности руководства — в частности уничтоженное досье на клиентов-заёмщиков на сумму в 110 млрд рублей. Это дало основания предполагать вывод денег через необеспеченные кредиты. Масла в огонь подлил внезапный отъезд Ананьева из России. Впрочем, уголовного преследования не случилось. В 2018 году ЦБ прекратил работу временной администрации в Промсвязьбанке. С 2019 года организацию переформировали в банк для крупных государственных контрактов и государственного оборонного заказа. «Траст» Год основания: 1995. Год смерти: 2024 (прогноз ЦБ РФ). Причина закрытия: кредиты аффилированным компаниям и убытки. В 1995 году у московского банка «Менатеп», подконтрольного нефтяной компании ЮКОС, появились «дочки» в Санкт-Петербурге — «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк (ДИБ). В 1999 году ДИБ возглавил Илья Юров. Он же выкупил обеих «дочек» после «дела ЮКОСа» в 2004 году и сначала переименовал «Менатеп Санкт-Петербург» в привычный национальный банк «Траст». А спустя 4 года присоединил к нему ДИБ. В 2003–2004 годах «Траст» находился уже в 47 регионах РФ и имел почти 60 филиалов. По итогам 2003 года он был главным андеррайтером (страховщиком) облигаций, обслуживал таких клиентов, как МГТС, «Русал», правительство Москвы и МО. А около половины банковских средств были от компаний группы «Менатеп», обеспечивающих доступ к дешёвым деньгам. Уход от «Менатепа» должен был защитить банк от проблем, связанных с «делом ЮКОСа» . Но у банка появились другие сложности: он изначально был убыточным, а изменение акционеров привело к потере крупных клиентов. «Траст» переключился на кредитование МСБ (малого и среднего бизнеса) и охватил 170 городов России. Но в 2008 году банк подкосил финансовый кризис и всплывшие проблемы семилетней давности — кредит компании «Техтрансстрой» на $57 млн (1,7 млрд рублей на 2001 год), который она не выплатила. Кредит, по сути, выдал ЮКОС через свой банк, но активы этой нефтяной компании позже перешли к «Роснефти». Она захотела получить кредитные деньги обратно и подала в суд на «Траст». В 2008 году банк проиграл дело и был вынужден выплатить уже 2,5 млрд рублей. Рассчитаться удалось благодаря активному продвижению кредитов и депозитов с высокими ставками: до 9,2% годовых в рублях. Такая политика привела к снижению рейтинга надёжности банка по версии агентств Fitch и Moody’s. И каждый год «Траст» показывал исключительно убытки. По итогу 2013 года убыток составил 16,7 млрд рублей, и в декабре 2014 ЦБ РФ запустил санацию «Траста». Во время процедуры аналитики обнаружили схемы вывода средств из банка — через кредитование неактивных заёмщиков и финансирование неприбыльных проектов. После санации, которую проводила группа «Открытие», ЦБ забрал «Траст» в собственность и собрал на его базе непрофильные и проблемные активы трёх санированных банков. Это Промсвязьбанк, Бинбанк и «Открытие». Балансовая стоимость превысила 2 трлн рублей, а «справедливая» — 236 млрд рублей. После этого ЦБ отвёл «Трасту» 5 лет на возврат 482 млрд рублей у должников. В 2024 году банк должен прекратить работу. Хотя председатель правления «Траста» Александр Соколов говорит , что установленного ЦБ срока не хватит: по ряду активов дело продлится до 2026 года. Что ещё говорят эксперты Тренд на санацию банковской системы устойчиво сформирован и поддерживается ЦБ в течение последних нескольких лет. Причины попадания под санацию или отзыв лицензии для каждого банка разные, но в целом их можно свести к одному общему знаменателю — это ведение высокорисковых операций и завышение ставок по вкладам радикально выше среднерыночных показателей и показателей инфляции и ключевой ставки. Для экономики результат таких действий ЦБ — оптимизация банковской системы. Очевидно, что банков, которые реально ведут кредитную деятельность в России, меньше, чем имеющих лицензию для прикрытия других процессов. Поэтому санация со стороны ЦБ повышает эффективность, качество банковских услуг и устойчивость банковской системы. Крах любого банка для экономики — это серьёзное событие, которое создаёт кризис неплатежей, то есть цепочку неплатежей контрагентов друг другу. Проще сказать, один контрагент не может заплатить другому, поскольку тот не получает платёж от своего партнёра, банк которого заморозил платежи по счетам: такая цепочка может включать намного больше звеньев. Крах банка дестабилизирует экономику и подрывает доверие к банковской системе в целом. Это может негативно сказываться на курсе национальной валюты. Особенно если это касается банка из топ-100. Правда, в последнее время Центральный банк стал чаще использовать меры санации — финансового оздоровления, которое предотвращает банкротство. Так, например, было с банком «Открытие», клиенты которого практически не заметили проблем, несмотря на плачевное финансовое состояние активов этого финучреждения. Подобные механизмы наряду с выделением средств Агентством по страхованию вкладов и внедрением временной администрации были применены к банкам Промсвязьбанк, Банк Москвы. Это крупнейшее банки, обвал которых сильно ударил по экономике. Первый продолжает и сейчас свою деятельность, Банк Москвы присоединён к ВТБ. Внешпромбанк не был сканирован по такой схеме. Его крах не был таким болезненным для экономики — физлиц на обслуживании было мало, равно как и бизнес-структур. Банки умирают постоянно и будут делать это и дальше. В том числе на фоне ужесточения надзора ЦБ. За 3 года он убрал с рынка свыше 50 банков, отозвав лицензию. Но всё же такие жёсткие меры применяют не ко всем — чаще банки проходят через санацию, после которой организация имеет шансы «перезагрузиться» и воскреснуть. Коллаж: «Секрет фирмы», depositphotos.com