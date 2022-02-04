В ФРГ назвали условие для остановки «Северного потока — 2»

Экс-глава МИД ФРГ и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что «Северный поток — 2» может быть остановлен, если США смогут предложить другого поставщика газа взамен России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Wirtschafts Woche.
Как сообщил немецкий политик, он всегда воспринимал строительство российского трубопровода «как реальный проект». По его словам, снять этот проект с обсуждения на фоне кризиса в Европе «было бы довольно глупо».
«Если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — подчеркнул Габриэль.
Кроме того, бывший глава внешнеполитического ведомства Германии напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов и даже вводил против них санкции. Габриэль отметил, что в связи с этим «скептицизм» Штатов в отношении «Северного потока — 2» не удивил его.
Ранее в Германии заявили, что запуск российского трубопровода» связан с «отведением» войск РФ от границ Украины. Как сообщила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, «Северный поток — 2» не будет функционировать до тех пор, пока войска России стоят на границе с Украиной. Она подчеркнула, что Германия ясно выразила свою позицию по этому вопросу и не пойдет на уступки.