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1 час назад

В ФРГ назвали условие для остановки «Северного потока — 2»

Экс-глава МИД ФРГ и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что «Северный поток — 2» может быть остановлен, если США смогут предложить другого поставщика газа взамен России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Wirtschafts Woche.

В ФРГ назвали условие для остановки «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил немецкий политик, он всегда воспринимал строительство российского трубопровода «как реальный проект». По его словам, снять этот проект с обсуждения на фоне кризиса в Европе «было бы довольно глупо».

«Если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — подчеркнул Габриэль.

Кроме того, бывший глава внешнеполитического ведомства Германии напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов и даже вводил против них санкции. Габриэль отметил, что в связи с этим «скептицизм» Штатов в отношении «Северного потока — 2» не удивил его.

Ранее в Германии заявили, что запуск российского трубопровода» связан с «отведением» войск РФ от границ Украины. Как сообщила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, «Северный поток — 2» не будет функционировать до тех пор, пока войска России стоят на границе с Украиной. Она подчеркнула, что Германия ясно выразила свою позицию по этому вопросу и не пойдет на уступки.

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