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16 минут назад

«Газпром» объявил о крупной поставке газа в Китай

«Газпром» заключил c китайской CNPC договор купли-продажи газа в Китай с Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Газпром» объявил о крупной поставке газа в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок <…> увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»)», — сказано в сообщении.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что подписание уже второго контракта на поставку российского газа в КНР говорит о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

«Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — подчеркнул Миллер.

Ранее 4 февраля президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что привез «хорошие новые решения» по поставкам углеводородов. В частности, президент РФ упомянул о завершении подготовки Москвой нового контракта на поставку с Дальнего Востока 10 млрд кубометров газа в год.

«Газпром» в 2014 году подписал контракт с CNPC о поставках до 38 млрд куб. м газа в год в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешной работе в рамках проекта строительства транзитного газопровода «Союз Восток» из России в Китай через Монголию. Этот газопровод станет продолжением трубопровода «Сила Сибири-2». Путин подчеркивал, что специалисты уже определили оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры.

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