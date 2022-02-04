«Газпром» объявил о крупной поставке газа в Китай

«Газпром» заключил c китайской CNPC договор купли-продажи газа в Китай с Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

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«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок <…> увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»)», — сказано в сообщении.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что подписание уже второго контракта на поставку российского газа в КНР говорит о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

«Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — подчеркнул Миллер.

Ранее 4 февраля президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что привез «хорошие новые решения» по поставкам углеводородов. В частности, президент РФ упомянул о завершении подготовки Москвой нового контракта на поставку с Дальнего Востока 10 млрд кубометров газа в год.

«Газпром» в 2014 году подписал контракт с CNPC о поставках до 38 млрд куб. м газа в год в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».