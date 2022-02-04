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1 час назад

Apple «приземлилась» в России

Американская корпорация Apple открыла представительство в России в рамках «закона о приземлении». Об этом 4 февраля сообщается на сайте Роскомнадзора.

Apple «приземлилась» в России
Фото: ТАССТАСС

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится на сайте ведомства.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят летом 2021 года и вступил в силу с 1 января 2022 года. Он обязывает зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ.

В списке числятся 13 иностранных компаний: социальные сети Meta, Twitter, TikTok, Likee, Pinterest, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, сервисы видеоконференций и трансляций Zoom, Twitch, сервисы Apple и Google, включая YouTube, а также стриминговый аудиосервис Spotify.

Apple первой из перечисленных компаний исполнила «закон о приземлении».

Компаниям, которые откажутся выполнять все требования, грозят запрет на распространение рекламы о сайте или на нем самом, ограничение на получение платежей, запрет на поисковую выдачу, частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

В январе сообщалось, что выручка Apple за первый квартал 2022 финансового года выросла на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит. Компания заработала рекордные $123,9 млрд. Чистая прибыль корпорации выросла почти на 20%, достигнув $34,6 млрд.

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