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52 минуты назад

Популярный обувной бренд покинет российский рынок

Российский обувной бренд Paolo Conte может уйти с рынка. Компания собирается подать заявление о банкротстве, пишет «Коммерсант».

Популярный обувной бренд покинет российский рынок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что обувная компания раньше была в десятке лидеров по продаже обуви среднего ценового сегмента. Однако ей не удалось подстроиться под смещение спроса в онлайн, по компании ударили закрытие магазинов, падение трафика и рост издержек.

Paolo Conte основал в 2001 году Андрей Ротарь. В 2019 году компания занимала шестое место среди всех продавцов обуви среднего ценового сегмента. После смерти Ротаря в октябре 2021 года у компании начался сложный период. Кредиторы требовали вернуть долг, на фоне пандемии компания стала закрывать свои магазины.

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Основатель и президент Zenden Андрей Павлов заявил, что в ближайшее время другие обувные компании также могут покинуть рынок.

«Отмена льготных налоговых режимов, маркировка, введение онлайн-касс, безусловно, обелили рынок, но поставили белый бизнес в неравное положение с теневым, масштабы которого велики»,— подчеркнул Павлов.

По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, потенциальное банкротство создает сложности для держателей франшизы сети.

«Речь идет об эксклюзивном поставщике монобрендового магазина, а это самая сложная ситуация для партнеров», — отметила она.

Ранее сообщалось, что, по данным банка «Точка», суммарное число продуктовых магазинов, ларьков и киосков на российском рынке сократилось по итогам 2021 года на 18,87%. Также сообщается, что число компаний по предоставлению персональных услуг, в том числе салонов красоты, уменьшилось за год на 12%. Число точек по ремонту бытовой техники сократилось почти на 11%, частных перевозчиков – почти на 9%.

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