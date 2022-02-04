«Газпром» заменит зятя Назарбаева на экс-канцлера ФРГ в совете директоров

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера позвали на работу в российский «Газпром». Об этом говорится в сообщении холдинга.

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Шредер может войти в состав нового совета директоров вместо председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, указывает ТАСС. Сейчас экс-канцлер является председателем комитета акционеров компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG). Кулибаев, которого задумали заменить на Шредера, — зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кулибаев, место которого занял Шредер, тем не менее фигурировал в списке кандидатов в совет, подготовленном ранее российским правительством.