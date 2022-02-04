Экс-канцлер ФРГ может войти в совет директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может войти в совет директоров «Газпрома». Его имя появилось в списке кандидатов на рассмотрение собранием акционеров, опубликованном на сайте компании.
Совет директоров «Газпрома» проведет годовое общее собрание акционеров 30 июня 2022 года. Акционеры изберут новых членов совета директоров, проголосовав за 11 кандидатов из ранее утвержденного советом списка.
Как отмечает ТАСС, бывший федеральный канцлер Германии может заменить в совете директоров «Газпрома» председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева – зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Герхард Шредер является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток-2», а также возглавляет совет директоров «Роснефти».
В список кандидатов для избрания в новый состав совета директоров «Газпрома» вошли также Андрей Акимов, Виктор Зубков, Александр Новак, Николай Шульгинов, Денис Мантуров, Алексей Миллер, Виталий Маркелов, Михаил Середа, Виктор Мартынов и Владимир Мау.