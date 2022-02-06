В США оценили сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод "Северный поток - 2" не будет работать на протяжении еще нескольких месяцев. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

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"Северный поток - 2" - это рычаг для нас, а не для [президента РФ] Владимира Путина. Вы сказали про остановку "Северного потока - 2", но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов", - утверждал он.

Салливан при этом вновь повторил, что если гипотетическое вторжение России на Украину все же произойдет, то "Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ.