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35 минут назад

Названы компании, которые пострадают при «вторжении» РФ на Украину

Потенциальная эскалация противостояния в пограничных районах Украины увеличивает риск для экономик и компаний по всему миру. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Названы компании, которые пострадают при «вторжении» РФ на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перебои в поставках газа могут затронуть немецкие компании Volkswagen, Siemens и BASF. Кроме того, будет нанесен удар по фондовым рынкам Германии и восточноевропейским рынкам, особенно польским.

Из-за роста цен на нефтепродукты может пострадать производитель шин Pirelli, немецкая компания по производству упаковки Verallia Deutschland, английская компания Eurasia Mining Plc и австрийская Petro Welt Technologies.

Выиграть от возможного военного конфликта могут европейские нефтегазовые компании, в том числе французская TotalEnergies и норвежская Equinor.

Отмечается, что последствия поставок будут значительными, но продлятся, скорее всего, недолго.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что вбросы западных СМИ о «вторжении» России на Украину и его «последствиях» продолжаются уже полгода.

Дипломат отметил, что обвинения инспирирует Вашингтон, и они являются частью информационной войны против РФ. Конечной целью может быть обеспечение алиби для вторжения украинской армии в ДНР и ЛНР.

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