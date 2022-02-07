Крупная аптечная сеть запустит магазины косметики

Аптечная сеть «Ригла» открыла в подмосковном Пушкине первый магазин косметики «Ригла beauty». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора сети Александра Филиппова.

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До конца года в Москве должно появиться 10 магазинов косметической продукции. Также планируется запуск интернет-магазина. По словам Филиппова, компания должна уже во втором квартале запустить интернет-магазин и добиться на первом этапе соотношения онлайн- и оффлайн-продаж на уровне 30% к 70%. Ожидается рост доли онлайна до 50%.

«Ригла beauty» будет выпускать уходовую, лечебную косметику от международных производителей, а также биологически активные добавки (БАД). По словам Филиппова, продукция будет представлена в ценовых сегментах выше среднего и люкс. Ассортимент будет состоять из более чем 3000 наименований. Продукция рассчитана на женщин старше 35 лет в городах-миллионниках, приобретающих уходовые средства по рекомендациям косметологов, рассказал гендиректор.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк предположил, что вложения в запуск сети магазинов косметики могут начинаться от 30 млн рублей. Открытие 10 магазинов может обойтись не менее чем в 50 млн рублей, а вместе с онлайн-продажами — примерно в 100 млн рублей, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

«Ригла bеаuty» будет конкурировать не только с сетями по продаже косметики – «Л’Этуаль», «Рив гош», «Иль де ботэ», «Золотым яблоком», но и с косметологическими клиниками, где продаются лечебные и уходовые средства, отметил Бурмистров.