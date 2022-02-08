«Яндекс», Фейсбук, Ютуб и другие крупные площадки обяжут сотрудничать с Mediascope

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре утвердила 79 площадок, которые новый измеритель интернет-аудитории — компания Mediascope — будет постоянно и систематически анализировать. Полный список приведён в протоколе заседания, который опубликовал регулятор.

Фото: Reuters Reuters

В список вошли крупные онлайн-кинотеатры, включая Premier, Okko, «Кинопоиск», Ivi, Megogo, Netflix и другие. Кроме того, среди ресурсов мониторинга оказались соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «Одноклассники», «ВКонтакте», а также контент-площадки YouTube, Rutube, «Mail Видео», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Видео».

Видео дня

СМИ представлены интернет-версиями изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Эхо Москвы», ТАСС, «Ведомости», Газета.ru, Lenta.ru и других. Также измерять будут сайты телеканалов, включая «Первый канал», «РЕН-ТВ», СТС, «Звезда», «Спас», «Домашний», ТВ-3 и другие. Новостных агрегаторов в реестре четыре: «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2 и «Новости@Mail.ru».

Согласно законодательству, владельцы ресурсов из реестра обязаны предоставить единому измерителю «возможность проведения исследования аудитории». Собственники сайтов должны либо установить оборудование Mediascope, либо предоставить необходимые данные.

Несмотря на то, что многие из площадок уже сотрудничают с компанией, отдельные ресурсы отказывались работать с Mediascope. Например, в 2019 году «Яндекс» убрал со своих страниц все счётчики измерителя, чтобы установить «баланс между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей».

При этом тогда директор по маркетинговым технологиям рекламной группы OMD OM Сергей Ефимов заявил, что отказ «Яндекса» мотивирован желанием скрыть некоторую правду. Позже ИТ-компания и Mediascope возобновили сотрудничество, однако измеритель предоставляет не все данные по сервисам «Яндекса». Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян вошёл в комиссию, которая выбрала Mediascope уполномоченным измерителем аудитории, однако он не участвовал в заседании, следует из протокола.

Также принципиально с компанией не сотрудничает Google, чей видеохостинг YouTube попал в список подлежащих анализу площадок.