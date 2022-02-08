Нидерланды зашли в тупик в переговорах с Россией

В конце прошлого года Нидерланды предприняли очередную попытку договориться с Россией о возобновлении соглашения по налогам, но дискуссия зашла в тупик. Такой информацией с «Ведомостями» поделился представитель Минфина.

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Он сообщил, что проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), который королевство направило в Москву, по сути повторял условия, на которое оно ранее уже получило отказ. В связи с этим российские власти не увидели основы для начала переговоров, а также признаков какого-либо прогресса.

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Неделю назад правительство Нидерландов предложило депутатам ознакомиться с планами новых налоговых соглашений и переговоров по этому вопросу. Как говорилось в соответствующем письме, предложения России по новым условиям СИДН шли гораздо дальше, чем просто борьба с уклонением от уплаты налогов, поэтому Амстердам не принял их.

Чтобы защитить интересы национальных компаний и предотвратить злоупотребление договором, Нидерланды внесли ряд фундаментальных инициатив. Тем не менее в Минфине королевства признали, что Россия эти идеи отвергла. В ведомстве сообщили депутатам о договоренности по новым встречам и первом предложении по будущему соглашению.

Москва и Амстердам вели переговоры по переподписанию СИДН с 2020 года. В российской трактовке дискуссии Нидерланды настаивали на сохранении каналов по выводу средств из России и отказывались принять стандартные условия, с которыми согласились другие страны.

Речь шла об аналогичных договорах, которые удалось с заключить с Кипром, Мальтой и Люксембургом, наиболее популярными юрисдикциями российских компаний. В конце февраля должно быть заключено соглашение со Швейцарией. Минфин России утверждал, что готов был даже пойти навстречу Амстердаму и улучшить условия по сравнению со другими странами, но королевство продолжало настаивать на сохранении льготы для компаний в сфере недвижимости.

Вице-премьер Алексей Оверчук ранее признавал, что возникшую ситуацию нельзя назвать нормальной, так как страдает добропорядочный бизнес. При этом он констатировал, что переговоры по таким соглашениям растягиваются на годы и ждать скорого решения не стоит.

Денонсация соглашения в 2021 году привела к тому, что теперь российские компании, зарегистрированные в Нидерландах, платят налоги в обеих странах. Для публичных нидерландских компаний вырос налог на дивиденды из России, а владельцы акций компаний, зарегистрированных в Нидерландах, сначала будут платить 15 процентов налога там, а затем — 13 процентов в России. В Москве поводом для начала массового пересмотра договоров называли желание увеличить сбор налогов.