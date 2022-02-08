Неплательщиков зарплат предложили лишать имущества

Генеральная прокуратура инициировала разработку законопроекта, который предполагает возможность изымать у предприятий имущество в счет выплаты долгов по зарплате. Об этом «Известиям» сообщили в самом ведомстве.

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В настоящее время соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» разрабатывают в структурах Минтруда, указали в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что за 2021 год Государственные инспекции труда (ГИТ) принудительно взыскали с работодателей 364,4 млн рублей в счет погашения долгов по зарплате, что почти в 11 раз больше, чем годом ранее. Там считают, что механизм внесудебного взыскания долгов по зарплате нуждается в совершенствовании.

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Согласно действующему закону «Об исполнительном производстве», взыскать долг по зарплате можно только из денег с текущих счетов предприятия, если оно не признано банкротом. За счет имущества долги погашаются, если предприятие объявлено банкротом.

Эксперт по рынку труда, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина не поддерживает инициативу изымать у работодателя имущество ради выплаты заработных плат.

«Представьте себе: в силу каких-то обстоятельств предприятие не имеет средств на выплату зарплат. А речь не обязательно идет о недобросовестных работодателях, обстоятельства могут быть разные: поставщик подвел, партнер и так далее. И вот, если изымут какие-то нужные для производственной деятельности инструменты, оборудование, предприятие просто закроется, а люди лишатся рабочих мест», — пояснила она.

С ней согласен секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

«Схема далеко не однозначная», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в случае с производственным имуществом производство, которое и так находится в состоянии банкротства, перестанет работать.

«Есть другие варианты, которые можно было бы использовать. Первый — установить приоритет выплат зарплаты по сравнению с уплатой налогов», – указал Соколов.

Он также выступил за создание фондов, которые бы гасили долги по зарплате в случае банкротства предприятий. Эксперт подчеркнул, что механизмы формирования этих фондов могут быть разными – как страхового, так и не страхового характера — за счет штрафов, пени.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает предложенную меру своевременной. Она считает, что в случае возникновения просроченного долга предприятия перед сотрудниками целесообразно накладывать арест на имущество компании до выяснения обстоятельств.