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1 час назад

Посол РФ высказался о сертификации «Северного потока-2» в ФРГ

ТК «Звезда»иещё 3

РФ рассчитывают, что сертификация газопровода «Северный поток-2» в Германии возобновится в скором времени, требуемые документы в настоящий момент передаются немецкому регулятору. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Посол РФ высказался о сертификации «Северного потока-2» в ФРГ
Фото: ГазпромГазпром

«Рассчитываем, что процедура сертификации "Северного потока 2" в ближайшее время возобновится и будет носить профессиональный, неполитизированный характер. Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру в германской юрисдикции Gas for Europe GmbH, предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимую документацию», - сообщил он.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

В среду, 9 февраля, постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Еврокомиссия, скорее всего, расширит срок изучения сертификации газопровода до максимально возможных четырех месяцев. При этом, отметил Чижов, шансы на сертификацию большие.

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