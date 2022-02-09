MasterCard изменит тарифы за переводы по номеру телефона

С 23 апреля 2022 года международная платежная система (МПС) MasterСard года скорректирует комиссии за денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к ее платформе Mastercard Transfer Hub. Об этом пишет РБК.

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Благодаря этому сервису можно переводить денежные средства по простым идентификаторам, в частности, номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в социальных сетях. Бюллетень с новыми условиями Mastercard направила банкам в январе.

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MasterCard решила установить нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы MasterCard Transfer Hub, а также ввести комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя. Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя будет составлять 0% за перевод. Если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний должен будет заплатить 0,2%. Если подключены оба банка, то банк получателя должен будет заплатить банку отправителя 0,015%. По словам двух источников РБК, раньше платежная система не придерживалась нулевых или сниженных комиссий за переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсети.

Источники РБК на рынке отметили, что MasterCard решила смягчить условия, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей. По словам одного из источника издания, MasterCard стремится сделать собственную платформу более привлекательной для банков и мотивировать их подключать карты клиентов к переводам по простому идентификатору.

«Держатели карт могут самостоятельно зарегистрироваться в системе, но MasterCard рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт и автоматически присоединять всех клиентов к MasterCard Transfer Hub», — отметил один из собеседников издания.

Старший вице-президент, директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова заявила, что такими мерами MasterCard рассчитывает на симметричное снижение банками комиссий для клиентов за переводы с карты на карту.

«Сервис платформы MasterCard Transfer Hub, с точки зрения клиента-отправителя, похож на сервис переводов Системы быстрых платежей: в качестве идентификаторов получателя используется номер телефона, адрес электронной почты или аккаунт в социальной сети», — указал представитель банка «Зенит».