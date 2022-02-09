«Газпром» обвинили в аномальном повышении цен на электричество в России

Российские энергетические компании обвинили «Газпром» в резком повышении цен на электроэнергию в августе прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В начале августа произошел пожар на газохимическом комплексе в Новом Уренгое. После этого, отметило издание, резко снизились поставки газа на ТЭС, а рыночная стоимость газа «на сутки вперед» (РСВ) в европейской части России и на Урале подскочила сразу на 22,6% до 1,54 тыс. рублей за 1МВт/ч. Эта цена стала годовым максимумом.

Кроме того, если ранее ТЭС дополнительно закупали газ из-за жаркой погоды, на фоне которой повышался спрос на электроэнергию, то после аварии «Газпром» сократил поставки на уровень ниже объемов, регулируемых заключенными контрактами.

В Минэнерго заявили, что никаких ограничений поставок газа, «обусловленных аварийными ситуациями», зафиксировано не было. В ведомстве рассказали о ежегодных плановых ремонтах на объектах газоснабжения, что ограничивает уровень максимального объема газа, который отбирают компании.

В «Совете рынка» (регулятор рынков энергоресурсов) рассказали, что одной из причин произошедшего стал переход ряда ТЭС «на более резервное топливо» из-за ряда ограничений на поставки газа».

В «Газпроме», в свою очередь, подчеркнули, что все контрактные обязательства были выполнены, но спрос в августе оказался выше среднего, что «увеличило нагрузку на единую систему газоснабжения в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов». По словам представителей компании, никакие ограничения не вводились.

Ранее стало известно о планах «Росатома» перевести системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы для «Газпрома», которые должны будут работать за счет новой АЭС в Западной Сибири.