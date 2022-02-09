Производители предупредили о подорожании вина

Ассоциация «Винодельческий союз», в которую входят «Кубань-вино», «Фанагория», «Мильстрим черноморские вина» и другие, направила вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо о нецелесообразности введения маркировки «Честный знак» для винодельческой продукции. Производители подсчитали, что после ее внедрения продукция может подорожать на 15%. Об этом пишет газета «Ведомости».

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Напомним, что Минпромторг РФ предложил начать эксперимент по цифровой маркировке алкогольной продукции с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. Проект постановления разместили для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. В перечень маркируемой продукции предлагается внести виноградные вина (в том числе крепленые), вермуты, ликеры, спиртовые настойки и другие напитки.

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Ассоциация предупреждает, что после введения маркировки у производителей увеличатся затраты. Это также потребует средств на приобретение оборудования, запчастей, техническое обслуживание системы, наем дополнительного персонала. Из-за роста издержек вырастут отпускные цены на продукцию (в зависимости от типа и объема тары) на 4–8%, что вместе с торговыми наценками и дополнительными затратами на обработку кодов составит не менее 15% для конечного потребителя. Также в обращении отмечается, что на фоне низкой покупательной способности россиян такой рост повлечет за собой снижение потребления качественных легальных напитков и налоговых поступлений в бюджет.

Авторы обращения считают, что смысла внедрять новую систему для алкоголя нет, поскольку такая продукция уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ней отражаются в системе ЕГАИС.

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) исключает развития описанного виноделами сценария. Он пояснил, что цифровой код маркировки будет размещен на бумажной марке, которую производители уже наносят на свою продукцию, новых затрат на это не потребуется. По его словам, дублирования системы ЕГАИС не будет, так как ее интегрируют с «Честным знаком», интерфейс будет единым.

Введение новой системы нарастит административную и финансовую нагрузку для всех участников рынка, считает вице-президент «Опоры России» и президент Simple Group Максим Каширин. По его словам, с учетом того, что основная доля в потреблении приходится на недорогую продукцию (200-250 рублей за бутылку), то «очевидно, что подорожание может быть значительным».