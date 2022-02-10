Крупный ретейлер запустит новый формат магазинов

В 2022 году один из крупнейших российских спортивных ретейлеров «Спортмастер» планирует выйти в города с населением до 100 тысяч человек, пишет РБК.

По словам управляющего делами группы Сергея Агибалова, для новых точек в рамках сети разрабатывается дополнительный формат. Новые магазины будут частью стратегии омниканального развития, которое подразумевает, что офлайн-продажи дополняются онлайновыми.

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Так, к стандартным магазинам сети площадью 1,2–2,5 тыс.кв. м и гипермаркетам «Спортмастер PRO» площадью до 5 тыс.кв. м хотят добавить точки с пространством 300–500 кв.м. Тестовые магазины данного формата уже работают в Александрове Владимирской области, Киришах Ленинградской области и Буденновске Ставропольского края. Агибалов сообщил об успешных результатах работы.

Сейчас рассматриваются около 300 малых городов, отметил он. По словам Агибалова, базовый ассортимент в малом магазине планируется сократить в пользу самых востребованных моделей. При этом он не раскрыл объем инвестиций в новый формат. Компания намерена в 2022 году открыть около 50 магазинов под брендом «Спортмастер», 30 из них будут представлять собой точки малого формата.

По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, один такой магазин будет стоить для ретейлера в среднем примерно 5 млн руб. Если крупные непродовольственные ретейлеры сейчас не выйдут на рынок в малых городах, они лишатся этой части рынка, проиграв маркетплейсам, считает эксперт. Бурмистров при этом отмечает, что спортивные товары сейчас являются одним из приоритетных направлений мультикатегорийных онлайн-ретейлеров.

У торговой сети «Спортмастер» свыше 450 магазинов в 220 городах. Компания также развивает мультибрендовые магазины спортивной обуви Urban Vibes, управляет в России по франшизе сетями Columbia и Skechers.