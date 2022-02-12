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23 минуты назад

Продление работы ТОСЭР в Кузбассе позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций

ТАССиещё 1

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Продление до 2030 года сроков существования четырех территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Кемеровской области позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций и создать более 6 тыс. новых рабочих мест. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кузбасса.

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина межведомственная рабочая группа одобрила продление до 2030 года сроков существования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Новокузнецк, Юрга. <…> В результате до 2030 года создадут более 6 тыс. новых рабочих мест, в экономику моногородов будет привлечено не менее 10 млрд рублей инвестиций", - говорится в сообщении.

Инвесторы планируют реализовать 14 новых проектов. В частности, компания Wildberries намерена создать в Юрге логистический центр, вложив порядка 5 млрд рублей, ООО "Сибгазификация" готово инвестировать порядка 1 млрд рублей в строительство газораспределительных сетей в Прокопьевске. В Анжеро-Судженске планируется открыть производство широкоформатной фанеры, объем инвестиций оценивается в сумму порядка 1,5 млрд рублей.

ТОСЭР в Анжеро-Судженске и Юрге создали в 2016 году, в Прокопьевске и Новокузнецке - в 2018-м. В ТОСЭР работают более 50 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций порядка 5,2 млрд рублей.

Резиденты получают льготы по налогу на прибыль и имущество. Также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%, но эта мера поддержки действует только в течение первых трех лет после создания территории опережающего социально-экономического развития. Власти Кузбасса ранее обратились в Минэкономразвития России с просьбой продлить действие льгот, чтобы привлечь новых инвесторов и резидентов.

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